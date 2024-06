Meguiars retorna ao Brasil e promete lançar 100 produtos para estética automotiva Em uma terceira fase por aqui, Meguiars é uma das grandes marcas do segmento de estética automotiva

Meguiars retorna ao Brasil e promete lançar 100 produtos para estética automotiva

Para quem gosta de encerar, polir e cuidar do carro terá mais uma opção de produto com uma marca bem conhecida pelos fãs de carros. A centenária Meguiars retorna ao Brasil em uma terceira fase prometendo lançar 100 produtos para a linha estética.

Alem da linha automotiva, a Meguiars também tem produtos para a linha maritima e e de aviação. Também contará com uma ampla rede de revendedores e de autorizados especialmente para produtos específicos como polidores, corte rápido, lustradores e ceras que são a especialidade da marca.

A Meguiars é tradicional nos Estados Unidos e já esteve no Brasil com importações de outras duas empresas em duas fases. Agora a ideia é oferecer todo o portfólio de ceras, lustradores, produtos de acabamento, lavagem a seco, descontaminantes entre outros.

Para chegar ao Brasil, o Grupo APG, que ja trabalha com a marca NewX Protection, foi até os Estados Unidos, em Irvine, Califórnia, onde fica a sede da Meguiars, para negociar o retorno da marca. Além disso, a companhia também visitou países da América Latina, como Colômbia, México, Chile e Costa Rica em uma fase de estudo de mercado.

A empresa não detalhou como será a distribuição dos produtos na linha de varejo ou no segmento de atacado com as estéticas automotivas. A estratégia de retorno da marca será detalhada em um segundo momento.





