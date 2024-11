Mercedes A45 AMG: teste com o 2.0 mais potente do mundo Hatch esportivo faz 0-100km/h em menos de 5s mas custa caro Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 25/11/2024 - 02h00 (Atualizado em 25/11/2024 - 02h00 ) twitter

A Mercedes-Benz mesmo em um processo inconstante de eletrificação tem clássicos que não perdem o estilo. É o caso do A45 AMG que tem o motor 2.0 turbo do hatch que tem pedigree e pinta de esportivo. O R7-Autos Carros avaliou a novidade por uma semana.

A AMG traz para o menor produto da Mercedes Benz o motor 2.0 turbo mais potente feito em série do mundo. O engenheiro Kevin Fenn assina o motor do A45 2,0 litros de 421cv e 52kgfm de torque que na renovação ganhou a turbina Twin Scroll com a mesma tecnologia adotada pelo AMG GT, assim como barra transversal e coxins reforçados. O câmbio é um DCT de dupla embreagem com sete velocidades e modo “race” que é direção garantida.

Na aceleração de 0-100km/h ele cumpre o trajeto em 3,9s e alcança os 270km/h. É tudo com muito controle graças à tração integral 4Matic.

Visualmente o A45 AMG hatch ganha rodas especiais com aros bem próximos e pinças de freio vermelhas, detalhes em fibra de carbono, escape oval, sem falar em itens como pedaleira metálica, revestimento de teto preto e som premium Burmeister.

Entre os itens de série estão o sistema MBUX com comandos via controle de voz, controle de cruzeiro ativo frenagem automática, espelhamento sem fio de celulares, câmeras de manobra com alta resolução, detector de ponto cego além de pedestres e ciclistas entre outros itens de série.

A assinatura AMG está presente na soleira, bancos, no emblema traseiro, tapetes e outros detalhes.

Na dinâmica o A45 AMG consegue ser a expressão do hot hatch: ágil, com ronco permanente do motor 2.0, e direção precisa combinada com o câmbio de dupla embreagem que rende o máximo do motor.

Outra vantagem do hatch é o sistema de tração integral variável AMG Performance 4MATIC+ com AMG TORQUE CONTROL ligado ao semieixo traseiro. Essa solução torna a direção muito direta ainda que não seja fácil andar com o A45 em ruas esburacadas de grandes cidades. O ideal é conseguir rodar sempre nas boas ruas e estradas para tirar o máximo da performance sem comprometer a segurança.

Mas tudo isso custa caro e no caso do Mercedes A45 AMG isso se confirma. O preço sugerido é R$ 574 mil que pode variar conforme a cor e a versão disponível.

MERCEDES A45 AMG: tem o 2.0 MAIS CARO DO MUNDO. VEJA O VÍDEO!





