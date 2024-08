Mercedes apresenta sedã de luxo com 600cv que vai custar quase R$ 2 milhões Maybach é mostrado em evento nos EUA e terá apenas 50 unidades construídas Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 20/08/2024 - 10h00 (Atualizado em 20/08/2024 - 11h11 ) ‌



Mercedes-Benz/Reprodução

A Mercedes aproveitou o Monterrey Car Week na Califórnia para mostrar uma nova edição do seu sedã de luxo Maybach. O SL680 Edition Nordic Glow será a opção mais luxuosa da marca lançada até hoje e ainda conta com opções de personalização graças ao programa Manufaktur.

Mercedes-Benz/Reprodução

A cor externa do carro é exótica ao mesclar o Violeta “Northern” com o cinza Moonlight, ambas metálicas. A inspiração está na Aurora Boreal que pode ser vista no Círculo Polar Ártico.

Mercedes-Benz/Reprodução

Por dentro o sedã ganha detalhes em Dark Chrome e “Edition Nordic Glow”, combinando madeira e metal em uma combinação que também pode ser personalizada graças ao Maybach Series Design.

Mercedes-Benz/Reprodução

Os assentos são revestidos em couro Exclusive Nappa Rose Grey, costurados à mão, com costuras contrastantes em cinza ametista. O volante incorpora madeira e couro Nappa, assim como os assentos dobráveis traseiros e os travesseiros traseiros.

Como se isso não fosse suficiente, o carro ostenta acabamentos de madeira natural Herringbone em nogueira escura e possui uma placa especial “Edition Nordic Glow 1 de 50″ no console central. Ainda sobre pontos exóticos, o carro tem rodas aro 21 com raios entrelaçados inspirado na forma de taças de champanhe.

Mercedes-Benz/Reprodução

O motor do SL680 é um V12 biturbo de 6,0 litros com 603cv e 90kgfm de torque combinado com tração integral 4Matic. Os preços do SL680 Edition Nordic Glow partem de US$ 339 mil, quase R$ 2 milhões considerando o câmbio atual ao fazer apenas uma conversão direta.

Mercedes-Benz/Reprodução

Dificilmente esse carro será comercializado no Brasil, tendo em vista que logo no lançamento todas ou quase todas as unidades já estarão vendidas.