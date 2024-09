Mercedes-Benz GLB abre mão de motor 1.3 e ganha novidades SUV compacto ganha novidades que estreiam no Brasil; a principal delas é o motor 2.0 Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 02/09/2024 - 11h00 (Atualizado em 02/09/2024 - 11h18 ) ‌



Mercedes-Benz/Divulgação Mercedes-Benz/Divulgação

O Mercedes GLB 2025 chega ao Brasil em setembro com novidades significativas após alguns anos. A principal mudança é a adoção da tração integral 4Matic e do sistema micro-híbrido MHEV, que aumentam a potência e eficiência energética. Equipado com um motor 2.0 eletrificado de 190 cv e 30kgfm de torque, o SUV agora oferece mais segurança e versatilidade em terrenos variados, de acordo com a marca.

Mercedes-Benz/Divulgação Mercedes-Benz/Divulgação

Assim o GLB abre mão do motor 1.3, que era compartilhado com alguns modelos da Renault como o Oroch e o Duster, em prol de maior potência com eficiência energética graças ao conjunto híbrido.

Mercedes-Benz/Divulgação Mercedes-Benz/Divulgação

As versões disponíveis são a Progressive (R$ 369.900) e a AMG Line (R$ 399.900), ambas com pacote Off-Road Engineering e tecnologia como o sistema de controle de descida e conectividade sem fio com Android Auto e Apple CarPlay. O design exterior inclui detalhes cromados e rodas de liga leve, enquanto o interior conta com acabamentos premium em alumínio e couro, proporcionando um ambiente sofisticado e funcional. O sistema de faróis Full LED High Performance aumenta a segurança e o conforto visual, garantindo melhor visibilidade e menos fadiga ao dirigir.

Mercedes-Benz/Divulgação Mercedes-Benz/Divulgação

Mercedes-Benz GLB 220 4Matic Progressive e seus principais itens de série

Alarme Antifurto e Proteção Urban Guard

‌



Ar-condicionado Thermotronic (2 zonas)

Assentos conforto com revestimento Artico, elétricos e memória

‌



Faróis Full LED High Performance com faróis altos adaptativos

Pacote Estacionamento com câmera de ré e assistente de estacionamento Parktronic

‌



Pacote de iluminação interior

Pacote de Engenharia Off-Road

Retrovisores externos rebatíveis eletricamente e função anti ofuscante (espelho interno)

Sistema Keyless-Go

Sistema MBUX

Ativação por voz “Hey Mercedes”

Duas telas de 10,25″

Carregamento sem fio para aparelhos celulares

Integração para smartphones sem fio (Apple CarPlay/Android Auto)

Sistemas de assistência de condução semiautônoma

Assistente de distância ativa Distronic

Assistente ativo de manutenção de faixa

Assistente ativo de frenagem

Assistente de ponto cego

Terceira fila de assentos

Mercedes-Benz GLB 220 4Matic AMG Line acrescenta os seguintes itens

Assentos esportivos com revestimento Artico/Dinamica

Burmester Surround Sound System (12 alto-falantes e 710W de potência)

Rodas AMG de liga leve de 19″

