Mercedes-Benz lança novo Acello no Brasil: veja o que mudou Modelo ganhou versões de 9 e 14 toneladas ampliando atuação em outros segmentos Autos Carros|Marcos Camargo Jr 04/11/2024 - 19h00 (Atualizado em 04/11/2024 - 19h00 )

A Mercedes-Benz apresentou novidades importantes para a linha do Accelo, que chega à linha 2025 com um novo visual e passa a ter novas versões de 9 a 14 toneladas.

Linha Accelo 2025 com novidades em suspensão, itens de série e cabine Felipe Salomão

No estande da Fenatran, a marca da estrela mostrou a linha completa do Accelo que tem versões 17, 1117, e 1417 6×2. A nova linha passa a atender as faixas de PBT de 9, 11 e 14 toneladas. Com 100 mil unidades vendidas ao longo de sua história essa é a primeira vez que o Accelo ganha mudanças mais profundas no visual e na linha de equipamentos pois o motor segue o mesmo.

Estande da Mercedes Benz na Fenatran 2024 Felipe Salomão

Em relação ao visual, o novo Mercedes-Benz Accelo ganhou faróis dianteiros afilados na horizontal, o que deixou o veículo comercial leve com desenho futurista. Há inspirações de design na linha Sprinter atual bem como nos caminhões Actros L e eActros.

Mercedes Benz Divulgação e Felipe Salomão

Mas há outras novidades importantes além do visual. As molas dianteiras e traseiras estão 12% mais resistentes e mais rígidas. Há novos amortecedores mais reforçados e recalibrados, segundo a Mercedes-Benz. As barras estabilizadoras dianteiras e traseiras também foram reforçadas, aumentado o seu diâmetro de 34 para 38mm. O eixo dianteiro VL2 é novo e tem componentes que dispensam manutenção. E a direção aguenta 15% mais pressão elevando a vida útil do conjunto.

Mercedes Benz Divulgação

O painel traz novidades como o sistema EcoSuport que auxilia o motorista a dirigir de forma mais econômica e quadro display de 12,4 polegadas. Há novidades como espelho de aproximação, coluna de direção com 13 pré-ajustes, porta-copos e console para objetos no teto.

Mercedes Benz Divulgação e Felipe Salomão

O modelo vem equipado com motor OM 924 LA, que entrega até 163 cv e 62 kgfm. O câmbio é automatizado G90 PowerShift. A marca também mostrou o Atego, Actros e eActros no estande da Fenatran. Entre os itens de série seguem disponíveis o Top Brake, ABS, ASR, Controle Eletrônico de Estabilidade, Distribuição Eletrônica de Frenagem, Luzes Traseiras de Frenagem de Emergência e Assistente de Partida em Rampa.

