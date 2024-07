Mercedes CLA e GLA 2025 ganham versão Progressive: veja os preços Sedã e SUV ganham retoques visuais e ficam mais equipados Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 27/07/2024 - 13h00 (Atualizado em 27/07/2024 - 13h00 ) ‌



Mercedes CLA e GLA 2025 ganham versão Progressive: veja os preços

A Mercedes-Benz lança no Brasil os novos CLA 200 e GLA 200 na versão Progressive com uma nova linha de equipamentos e alguns retoques visuais. O CLA 200 Progressive e GLA 200 Progressive custam R$ 295.900 e R$ 339.900 respectivamente e reforçam o portfólio de modelos compactos. Mas o que muda?

A linha Progressive se traz grade do radiador segue o padrão Mercedes-Benz com acabamento cromado, saídas de escapamento cromadas, um spoiler traseiro com faixa decorativa em cromo e rodas AMG de liga leve de 18′ (CLA) e 19′ (GLA).

No interior, já novos detalhes de alumínio e os detalhes cromados no volante e nas saídas de ar, volante multifuncional em couro e detalhes clássicos que agradam o perfil do consumidor mais conservador com um toque de modernidade.

“A ampliação de nosso portfólio de automóveis compactos é mais um passo em nossa busca para oferecer automóveis que se adaptem aos desejos dos clientes. Eles se encaixam perfeitamente no estilo de vida daqueles que buscam um veículo que entregue requinte e conforto para a sua rotina diária”, comenta Evandro Bastos, Head de Produto Automóveis da Mercedes-Benz Cars & Vans Brasil.

O motor 1.3 turbo quatro cilindros a gasolina eletrificado tem 163 cv e 27kgfm de torque combinado com a transmissão automática de dupla embreagem (DCT) de 7 velocidades, sempre com híbrido leve de 48 volts. A aceleração de 0 a 100 km/h em 8,9 segundos e máxima de 210 km/h no GLA e 8,4 segundos e 229 km/h no CLA.

Outras novidades na gama são Apple CarPlay e Android Auto sem fio para usar aplicativos alem de carregador de celular sem fio, conexão com comando de voz Mercedes-Benz User Experience (MBUX) e faróis FULL LED High Performance, Assistente de distância ativa DISTRONIC adapta automaticamente sua velocidade a veículos mais lentos à frente.

Principais Equipamentos

Mercedes-Benz CLA 200 Progressive

* Alarme Antifurto e Proteção URBAN GUARD

* Ar-condicionado THERMATIC (1 zona)

* Assentos conforto com revestimento ARTICO, elétricos e memória

* Faróis FULL LED High Performance com faróis altos adaptativos

* Pacote Estacionamento com câmera de ré e assistente de estacionamento PARKTRONIC

* Pacote de iluminação interior

* Retrovisores externos rebatível eletricamente e função antiofuscante

* Sistema KEYLESS-GO

* Sistema MBUX

* Ativação por voz “Hey Mercedes”

* Duas telas de 10,25″

* Carregamento sem fio para aparelhos celulares

* Integração para Smartphones sem fio (Apple CarPlay/Android Auto)

* Sistemas de assistência de condução semiautônoma

* Assistente de distância ativa DISTRONIC

* Assistente ativo de manutenção de faixa

* Assistente ativo de frenagem

* Assistente de ponto cego

Mercedes-Benz GLA 200 Progressive (equipamentos adicionais)

• Ar-condicionado THERMOTRONIC (2 zonas)

• Teto solar panorâmico