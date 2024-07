Alto contraste

Mercedes Classe E chega à linha 2025 por R$ 61 mil a menos

Não se trata da onda de descontos recentes anunciados para tantos carros vendidos no Brasil. A Mercedes Benz acaba de reposicionar a linha do Classe E 300 que perde alguns equipamentos de série e fica mais barato.

Quando lançado no início do ano o Classe E 300 foi anunciado a R$ 639,9 mil, preço salgado mesmo em sua faixa premium, considerando um carro com motorização híbrida leve. Agora a Mercedes Benz anunciou a linha 2025 do Classe E 300 porém ao preço de R$ 578,9 mil.

A redução de preço não veio exatamente com o significado direto dessa palavra. Isso porque o Mercedes Benz E 300 abre mão do eixo direcional de 4,5 graus na traseira e também da suspensão adaptativa Airmatic e do painel do tipo 3D. Assim a economia supera os R$ 60 mil.

Ainda assim o E 300 segue com uma farta lista de itens de série que inclui som de 17 alto falantes, sistema assistente ativo de estacionamento com ParkTronic e câmera 360°, frenagem autônoma e manutenção do carro na faixa com todos os alertas de ponto cego e fluxo cruzado com frenagem além de três telas no interior.

Espaçoso, o sedã Classe E tem 2cm a mais no entre eixos e há 540 litros de porta-malas e estreia um pacote de 7 itens de assistência à condução. Nas medidas são 4,94m de comprimento, 1,94m de largura, 1,46m de altura e 2,93m de entre-eixos, incremento de 2cm em relação ao modelo anterior.

O motor do novo Mercedes Benz Classe E Exclusive é o 2.0 turbo ISG a gasolina de 258cv e 40kgfm de torque associado ao câmbio de nove marchas GTronic. Nos números de desempenho a promessa é de um 0-100km/h em 6,3s e velocidade máxima de 250km/h. O motor está associado ao sistema híbrido leve que acrescenta 23cv de potência com promessa de maior economia.

Os dados de desempenho não mudam assim como o consumo que fica entre 8,8km/l na cidade e 12km/l na estrada. Agora, com preço menor vejamos se o Classe E 300 não se destaca em um segmento já restrito ao Série 5, de sedãs clássicos de grande porte e muita tecnologia embarcada.

