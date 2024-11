Mercedes Sprinter 2025 ganha tela colorida e novos itens de segurança Van está disponível nas mesmas versões para acirrar concorrência no segmento comercial Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 25/10/2024 - 19h00 (Atualizado em 25/10/2024 - 19h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Mercedes-Benz/Divulgação Mercedes-Benz/Divulgação

A Mercedes-Benz Cars & Vans Brasil anuncia novidades em equipamentos para a linha Sprinter modelo 2025. A partir de agora, os modelos da marca disponíveis no país entre Van de Passageiro, Furgão e Truck, de 3,5 a 5 toneladas, passam a contar com funcionalidades adicionais de segurança, assistência de condução, tecnologia e infoentretenimento. Concorrente de modelos como Renault Master, Citroën Jumper, Peugeot Boxer e Fiat Ducato, a Sprinter mantém a motorização OM654 2.0 turbodiesel.

Mercedes-Benz/Divulgação Mercedes-Benz/Divulgação

“Apresentar essas mudanças positivas para o mercado brasileiro é motivo de muita satisfação para nós. Os novos equipamentos da linha Sprinter representam um marco significativo em nosso compromisso contínuo com a inovação e a excelência. Aprimorado ao longo dos mais de 27 anos no país, o nosso produto foi projetado para atender às crescentes demandas do mercado, oferecendo não apenas eficiência, mas também conforto e segurança”, afirma Aline Rapassi, Head de Produto Vans da Mercedes-Benz Cars & Vans Brasil.

Mercedes-Benz/Divulgação Mercedes-Benz/Divulgação

A linha Sprinter ganha itens como assistente ativo de frenagem cobrindo velocidades de até 80km/h. Ele também reduz a velocidade em curvas para evitar casos de colisão e traz mais tempo para a reação do motorista .

Mercedes-Benz/Divulgação Mercedes-Benz/Divulgação

Para os mercados latino-americanos, será fornecido o tacógrafo em sua versão digital para os modelos que a legislação obriga o equipamento. Ele fornece rapidamente informações sobre viagens e uso do veículo, registrando de forma precisa os tempos de condução, horas de trabalho, tempo de permanência e períodos de descanso do motorista e do acompanhante, além de dispensar o uso do disco de papel. Esta nova versão é aplicável para as vans passageiro, furgões vidrados e aos veículos de carga de cinco toneladas.

‌



Mercedes-Benz/Divulgação Mercedes-Benz/Divulgação

O painel de instrumentos traz display colorido de 5,5 polegadas com informações e acesso por meio de teclas. A linha Mercedes Sprinter também ganha piloto automático de série e novas funções no volante multifuncional, sensor de chuva e multimídia de 10,25” com comandos de voz e sistema MBUX já conhecido.

‌



O motor segue o mesmo: quatro cilindros turbodiesel de 163cv e 40,8kgfm de torque e câmbio manual de seis velocidades nos modelos 417 e 517. Já nos modelos 315 o motor 2.0 rende 143cv.

‌



A linha Sprinter está disponível em toda a rede de concessionários do país nas versões Van de Passageiro, Furgão ou Truck, entre 3,5 e 5 toneladas, nas mais diversas configurações com preço público sugerido a partir de R$ 250.730,00. Confira a tabela de preços das mais de 50 combinações da linha Sprinter neste link.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.