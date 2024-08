Mesmo com dificuldades, Maserati não será vendida pela Stellantis Vendas caíram 70% em um ano em meio a um projeto de transição para a eletrificação, mas marca não será vendida, diz Carlos Tavares Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 01/08/2024 - 13h00 (Atualizado em 01/08/2024 - 13h08 ) ‌



Nos últimos dias, rumores na imprensa a partir de uma entrevista de uma diretora financeira davam conta de que a Stellantis estaria procurando um novo dono para a marca Maserati. No entanto, o CEO Carlos Tavares disse que o grupo “não tem intenção de vender a marca Trident, assim como não tem intenção de agregar a Maserati a outros grupos de luxo italianos”.

Tavares emitiu um comunicado dizendo que a Maserati é a única de luxo dentro das 14 marcas da Stellantis e “tem um compromisso incondicional com o futuro brilhante” da divisão.

Apesar da drástica redução nas vendas em apenas um ano, o CEO diz que aposta em uma nova fase para a companhia. A nota oficial contradisse o que a diretora financeira, Natalie Knight, relatou em uma apresentação a investidores. A marca está trabalhando na transição para a eletrificação de modelos como o Granturismo e Grecale, além do Quattroporte e Levante, que também terão novidades nos próximos anos.

Diz o comunicado que “a missão da Maserati é escrever o futuro da mobilidade por meio do melhor desempenho no segmento de luxo, com foco nos desejos de seus clientes. Para atingir seus objetivos, a marca tem como alvo um público altamente específico. Por esse motivo, a Maserati está implementando uma série de iniciativas para expandir sua presença no mercado global, fortalecer sua imagem de marca e destacar a exclusividade de seus produtos. A Maserati está enfrentando um grande desafio e deve permanecer focada em seus objetivos nos próximos meses”.