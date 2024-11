Mesmo em crise, vendas de elétricos crescem na Europa Vendas caíram 6,1% em relação a setembro de 2023 Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 26/10/2024 - 15h00 (Atualizado em 26/10/2024 - 15h00 ) twitter

Autocar/Reprodução Autocar/Reprodução

A Europa vive definitivamente uma crise no mercado automotivo. Com 1.139.320 unidades vendidas em setembro nos países da União Europeia o mercado caiu 6,1% em relação ao mesmo período de 2023 segundo dados da consultoria Jato Dynamics.

No entanto uma análise da ACEA (Association des Constructeurs Européens d’Automobiles) mostra que segue em curso um aumento nas vendas proporcionais de carros eletrificados enquanto modelos a combustão - especialmente diesel - perdem espaço.

Entre os países com maior queda estão a França (berço de marcas como Renault, Peugeot e Citroën) com queda de 11,1%, Italia (sede da Fiat) com 10,7% e Alemanha (onde estão sedes das marcas Volkswagen, Audi, Mercedes e Porsche) com queda de 7% enquanto na Espanha as vendas cresceram 6,3%.

‌



Carros eletrificados em alta

As vendas de modelos eletrificados na Europa seguem uma crescente com 17,3% de alta. Só modelos a bateria tiveram 139.702 unidades com aumento de 9,8%. Apesar da alta, não há um crescimento uniforme pois em países como Alemanha a aceitação dos elétricos despencou e as quedas nas vendas acumulam 28,6%.

‌



As vendas de carros a combustão movidos a gasolina caíram 17,9% sobre o mesmo período de 2023. Na França as vendas caíram 31,9% e na Itália 23,3%. Hoje 1/3 do mercado de carros na Europa é de veículos a gasolina, 10% de modelos a diesel e o restante são modelos eletrificados (híbridos leves, puros, do tipo plugin e elétricos a bateria).

