Mini Cooper John Cooper Works revela suas formas na nova geração Motor 2.0 turbo é mantido e visual assume contornos da nova geração Autos Carros|Marcos Camargo Jr 30/07/2024 - 11h00



A nova geração do Mini Cooper vai tomando forma rapidamente com toda a linha de veículos. Há alguns dias conhecemos o Cooper de nova geração assim como o Countryman. Mas na Europa o John Cooper Works, sua forma esportiva mais afiada, já teve imagens divulgadas.



Desenvolvido na pista de Goodwoood, onde tradicionalmente o John Cooper Works foi revelado em 1961 o esportivo que tinha motor 2.0 turbo de 189cv ou 238cv agora fica com um 2.0 turbo de 201cv.

As mudanças de estilo do “Cooper JCW” estão no duplo DRL, grade octogonal e inserções no pára-choque, emblema JCW e novas aberturas de ar inferiores no pára-choque dianteiro. O verde é o tradicional tom usado pela Mini há anos e as rodas são aro 18 com emblema JCW bem como pinças aparentes.

Mini Cooper John Cooper Works revela suas formas na nova geração





Nos bancos, há revestimento exclusivo em vinil, o painel ganha o que a marca chama de “knit covering” com textura da bandeira da Inglaterra, modos de condução exclusivo e o tradicional multimídia em OLED.



Ainda não foram divulgadas mais informações sobre o Mini John Cooper Works mas seu preço na Europa deve ser divulgado em breve.