Mini Cooper S Cabrio: conversível volta ao Brasil com 2.0 turbo Esportivo chega ao Brasil na nova geração por R$ 319,9 mil Autos Carros|Marcos Camargo Jr 01/04/2025 - 11h00

Mini/Reprodução

A MINI anunciou a volta do Cooper S Cabrio que estreia no Brasil por R$ 319.990. A novidade vem equipada com motor 2.0 TwinPower Turbo de 204cv mantendo o perfil da nova geração que compartilha uma plataforma para motores híbridos e elétricos, mas também a combustão.

Mini/Reprodução

O design mantém a identidade clássica da Mini, uma vez que conta com balanços curtos, capô compacto e boa distância entre eixos. Por sua vez, o interior segue o estilo minimalista, inspirado no clássico Mini, com destaque para a nova barra de controle posicionada abaixo da tela OLED, que concentra comandos essenciais como freio de estacionamento, seletor de marcha e modos de condução. O console central agora traz um carregador sem fio para smartphones.

Mini/Reprodução

A central multimídia tem tela OLED de 240 mm de diâmetro, visível mesmo sob luz solar intensa, compatível com Apple CarPlay e Android Auto sem fio. O sistema operacional MINI Operating System 9 permite controle por toque ou assistente de voz, além de animações interativas. O sistema de som Harman-Kardon inclui 12 alto-falantes e 365W de potência.

Motor Turbo

O MINI Cooper S Cabrio é equipado com motor 2.0 TwinPower Turbo de 204 cv e 300 Nm de torque. A transmissão é automática Steptronic de 7 marchas e dupla embreagem. Segundo a marca, o modelo pode fazer de 0 a 100 km/h em 6,6 segundos e chegar a velocidade máxima de 240 km/h.

Mini/Reprodução

O modelo oferece modos MINI Experience, que permitem personalização visual e sonora do cockpit, além da função MINI Digital Key Plus, que transforma o smartphone na chave do carro. O assistente de voz pode ser ativado por comando de voz ou botão no volante.

Equipamentos

Entre os itens de segurança e assistência ao motorista, o Cooper S Cabrio conta com Driving Assistant Plus e Parking Assistant Plus, que inclui assistente de manutenção de faixa, controle de cruzeiro adaptativo, visão 360º, detecção de ponto cego e câmera traseira. A compatibilidade com o MINI App permite acesso remoto a funções como localização do veículo, travamento das portas, acionamento da ventilação e monitoramento do status do carro, incluindo quilometragem e manutenção.

Mini/Reprodução

Disponível em 12 opções de cores, o modelo tem capota preta padrão e uma versão MINI Yours com referência ao Reino Unido. Os retrovisores podem ser pretos ou brancos, e o revestimento interno conta com duas opções: Preto Vescin Nightshade e Vescin Beige.

