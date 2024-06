Mini Countryman SE elétrico chega ao país: veja o preço

Alto contraste

A nova geração do Mini Countryman já foi anunciada no Brasil há algumas semanas e agora a marca do grupo BMW divulga o preço das duas versões.

A nova geração é baseada no BMW X1 que tem carroceria mais ampla o que se refleta nas novas dimensões do Countryman que mede 4,43m de comprimento, 1,84m de largura, 1,64m de altura e 2,69m de entre-eixos o que significa um carro 13,6cm mais longo e com 2cm de espaço a mais entre as rodas. O porta-malas tem 460 litros de capacidade o que significa 55 litros a mais que a antiga geração.

Com o novo design mais geométrico o Mini Countryman tem rodas aro 18 ou 20 conforme a versão e traz assinatura com coluna C mais larga, os amplos farois e os LEDs verticais na traseira.

O painel é novo com multimídia e display de 24cm de diâmetro em OLED de alta resolução marca a estreia do MINI Operating System 9 onde todas as funções do veículo podem ser operadas intuitivamente através do toque ou do assistente de voz e o som é assinado pela Harman-Kardon na versão topo de linha.

O Mini Countryman 2025 tem dois motores elétricos de 306cv e 49kgfm de torque com tração integral e 0 a 100 km/h em apenas 5,8 segundos e atinge a velocidade máxima de 180 km/h. A bateria tem 66,45 kWh e possibilita até 320km (Inmetro) de alcance ao novo Countryman com capacidade de carregamento rápido de até 130 kW, pouco menos de 30 minutos são suficientes para carregar a bateria de 10% a 80%.

Fazem parte do pacote os sistemas de assistência inéditos como o Driving Assistant Plus e o Parking Assistant Plus dão suporte ao motorista além do Steering and Lane Assistant e todas as informações estão disponíveis no Assisted View no display OLED.

Preços de lançamento:

MINI Countryman SE ALL4 Exclusive – R$ 294.990

MINI Countryman SE ALL4 Top – R$ 339.990













