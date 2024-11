Mitsubishi abandona o nome “L200” e já está em 2026 Picape ganha muitas novidades e estreia em seis versões na nova geração Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 21/11/2024 - 21h29 (Atualizado em 21/11/2024 - 21h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Mitsubishi/Divulgação Mitsubishi/Divulgação

Desde o ano passado a Mitsubishi lançou em alguns mercados a nova geração da picape Triton. Agora chegou a vez do Brasil onde a utilitária goiana abandonou o nome “L200 Triton” e chega em seis versões incluindo uma inédita com preços entre R$ 249.990 a R$ 329.990.

Mitsubishi/Divulgação Mitsubishi/Divulgação

A Mitsubishi Triton 2026 já está no futuro por uma razão: as entregas começam efetivamente entre janeiro e fevereiro, de acordo com a marca. Por isso a Triton será modelo 2026. No visual, ela adota linhas mais horizontais com faróis afilados dentro do conceito “Modo Beast” e a grade Dynamic Shield com acabamento em preto brilhante, em cromado ou na cor da carroceria, dependendo da versão.

Mitsubishi/Divulgação Mitsubishi/Divulgação

Também há novidades como o que a marca chama de “revestimento X-Liner”que é um antiderrapante e antirrisco para a caçamba que também tem novos pára-choques.

‌



Dimensões da nova Triton

A Mitsubishi Triton 2026 está maior: 5.360 mm, largura de 1.930 mm, altura de 1.815 mm e entre-eixos de 3.130 mm, altura livre do solo de 222 mm, peso em ordem de marcha de 2.130 kg e carga útil de 1.080 kg (peso bruto total de 3.210 kg). O entre eixos cresceu um pouco (130mm) e a bitola foi ampliada em 50mm o que deve melhorar a estabilidade. São 29° de ângulo de ataque e 23° de saída além de 24° de rampa.

‌



Mitsubishi/Divulgação Mitsubishi/Divulgação

A capacidade de subida de rampa é de 35°. O tanque tem 76 litros. Na estrutura a Mitsubishi diz que adotou o conceito de “mega chasss” que tem é 60% mais rígido e a rigidez às torções está 40% melhor nesta geração.

Mitsubishi/Divulgação Mitsubishi/Divulgação

A solução de suspensão da nova Triton inclui conjunto dianteira independente com braços triangulares duplos e amortecedores hidráulicos com helicoidais e na traseira mantém o eixo rígido com molas semi-elípticas. O freio é a disco diâmetro com tambor traseiro nas versões de entrada e a disco nas quatro nas versões mais completas sempre com conjunto ventilado.

‌



Motor da nova Mitsubishi Triton

Após anos a Mitsubishi decidiu trocar o motor da sua picape. Entra em cena o 4N16 Super High Power (SHP) longitudinal quatro cilindros turbodiesel 16 válvulas. Ele mantém os 2,4 litros e adota injeção eletrônica direta Common-Rail, bi-turbo e intercooler que desenvolve 205 cv e torque máximo de 47,9kgfm de torque. Há opções de câmbio manual ou automático de seis marchas que é o mesmo Aisin com revisões, de acordo com a Mitsubishi.

Mitsubishi/Divulgação Mitsubishi/Divulgação

A tração é sempre 4x4 “Super Select 4WD” com vários modos e também há 7 opções de modo de direção – Normal, Eco, Gravel, Snow, Mud, Sand e Rock – que ajustam a tração e a performance de acordo com o piso escolhido.

Preços e versões

No total são 6 versões: GL manual e automática, as já conhecidas GLS, HPE e HPE-S e também a topo de linha Katana.

Mitsubishi/Divulgação Mitsubishi/Divulgação

Confira os preços da Mitsubishi Triton 2026

GL MT (R$ 249.990)*

GL AT (R$ 259.990)*

*Apenas para vendas corporativas

GLS AT por R$ 265.990 e traz os seguintes itens de série

* Acabamento externo da coluna B na cor preta fosca

* Brake light integrado na tampa da caçamba

* Capota marítima

* Engate traseiro com gancho de reboque e tomada elétrica integrada

* Ganchos internos na caçamba (4)

* Ganchos para reboque dianteiro

* Para-barros dianteiros e traseiros

* Para-choque dianteiro na cor do veículo

* Protetor de caçamba em X-Liner com logo Triton

* Abertura interna da tampa de combustível

* Alças internas de segurança (4)

* Assento traseiro com descansa braço central e porta-copos

* Banco traseiro com encosto rebatível

* Bancos dianteiros com apoios de cabeça ajustáveis

* Bancos traseiros com apoio de cabeça ajustável (3)

* Console de teto com porta-óculos e luzes de leitura individuais

* Direção com assistência elétrica

* Espelho retrovisor interno dia/noite

* Luz de cortesia central

* Porta-luvas superior sem tampa

* Regulagem elétrica de altura do facho dos faróis

* Tomadas 12V (1 no painel e 1 atrás do console central)

* Vidros elétricos nas quatro portas com acionamento “one touch” na porta do motorista

* Volante com ajuste de altura e profundidade

* Sistema de áudio com 4 alto-falantes (45W)

* Antena no teto

* 7 airbags: frontais, laterais, de cortina e de joelho para o motorista

* Controle ativo de estabilidade (ASC) e de tração (ATC)

* Assistente de partida em rampa (HSA)

* Freios ABS com EBD

* Isofix para fixação de cadeiras infantis

* Limitador de velocidade

* Sistema Start-Stop (AS&G)

* Travas de segurança nas portas traseiras

HPE AT por R$ 284.990 que adiciona os seguintes itens à GLS AT

* DRL (luzes de condução diurna) halógenas

* Faróis de neblina dianteiros halógenos

* Lanternas traseiras halógenas

* Retrovisores externos com ajustes elétricos na cor preto fosco

* Espelho retrovisor interno eletrocrômico

* Quebra-sol com porta-documentos e espelho de vaidade para motorista e passageiro

* Sensores de estacionamento traseiro

* Volante revestido em couro

* Sistema de áudio com 4 alto-falantes e 2 tweeters

* Auto High Beam (AHB)

* Hill Descent Control (HDC)

* Lane Departure Warning (LDW)

* Sistema de alerta de tráfego traseiro (RCTA)

HPE-S AT por R$ 314.990 e adiciona os seguintes itens

* DRL (luzes de condução diurna) em LED

* Faróis em LED

* Lanternas traseiras em LED

* Para-choque traseiro na cor prata

* Moldura da tampa da caçamba cromada com câmera de ré

* Retrovisores externos com ajuste e rebatimento elétrico, cromados, com luzes LED, desembaçador e indicadores de pontos cegos

* Ar-condicionado automático digital dual zone

* Banco do motorista com ajustes elétricos de altura, encosto e profundidade

* Bancos revestidos em couro com costuras em prata

* Câmera de ré com linhas dinâmicas

* Porta-luvas inferior com iluminação e chave

* Multimídia com tela touch screen capacitiva de 8″ com CarPlay e Android Auto, comando de voz, áudio MP3, Bluetooth® com áudio streaming e 2 entradas USB no console central

* Sistema de monitoramento de pontos cegos (BSW)

* Frenagem autônoma de emergência (FCM)

* Trailer Stability Assist (TSA)

Katana AT por R$ 329.990 que adiciona os seguintes itens em relação à HPE-S

* Brasão “Katana” na tampa e nas portas dianteiras

* Estribos laterais na cor dark titanium

* Santo-antônio na cor preto brilhante com detalhes em dark titanium

* Skid plate dianteiro na cor preto brilhante com detalhes em dark titanium

* Para-choque traseiro na cor preto brilhante com skid plate integrado em dark titanium

* Bancos revestidos em couro com costuras em laranja

* Piloto automático adaptativo (ACC)

* Sensores de estacionamento dianteiro e traseiro

* Multimídia com tela touch screen capacitiva de 9″, CarPlay sem fio, Android Auto, GPS offline e carregador para smartphone sem fio

* Assistência de emergência para aplicação incorreta de pedal (EAPM)

* Sistema Keyless com abertura, travamento e partida por botão

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.