Mitsubishi anuncia ação de vendas para o Pajero Sport SUV diesel 4x4 tem condições especiais de financiamento e bonificação Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 24/08/2024 - 08h22 (Atualizado em 24/08/2024 - 08h22 )



A Mitsubishi anunciou uma ação de vendas para o SUV de 7 lugares Pajero Sport. Neste final de semana nas 124 concessionárias da marca o Pajero será vendido a partir de R$ 339,9 mil na ação “Pajero Weekend”.

Pajero Sport 2024 Mitsubishi Motors

Além do valor bonificado a marca promete valorização do seminovo em até R$ 30 mil (dependendo da versão), financiamento com taxa de 0,98% mediante 60% de entrada em prazo de 24 parcelas ou 40% de entrada com saldo em 35 parcelas de R$ 4.833 mais parcela final.

Mitsubishi lança série especial da Pajero Sport por R$ 415 mil

O Pajero Sport segue com o motor MIVEC 2.4L Turbo Diesel tem 190 cv de potência e 43,9 kgf.m combinado com câmbio de oito velocidades e tração 4x4 com sistema SUPER SELECT II. Há sistema de controle de Cruzeiro adaptativo, alerta de ponto cego, mitigação de colisão frontal entre outros.

