Mitsubishi Eclipse Cross ganha série especial "Motorsports" Nome e detalhes foram definidos com clientes da marca Autos Carros|Marcos Camargo Jr 15/10/2024 - 21h00

Mitsubishi/Divulgação

A Mitsubishi criou uma edição limitada do SUV Eclipse Cross que terá 100 unidades. A versão Motorsport é fruto de uma escolha dos próprios clientes, com 850 participações a respeito das escolhas de detalhes de acabamento e até as cores. Baseado na versão topo de linha HPE-S S-AWC, todo o acabamento do Eclipse Cross é diferente na série Motorsport.

Mitsubishi/Divulgação

Como detalhe de estilo, o Eclipse Cross Motorsport tem grade na cor do carro, espelho com capa pintada, rack de teto e acabamento plástico nas caixas de roda.

Mitsubishi/Divulgação

Na motorização o Eclipse Cross Motorsport mantém o 1.5 turbo a gasolina de 165cv e 25,5kgfm de torque combinado com câmbio automático do tipo CVT com 8 marchas simuladas. Nesta versão Motorsport a tração é do tipo integral automática.

Mitsubishi/Divulgação

O Eclipse Cross tem as seguintes dimensões: 4,54m de comprimento, 2,60m de entre-eixos, 1,80m de largura e 1,68m de altura e porta-malas de 473 litros.

Mitsubishi/Divulgação

Na lista de itens de série a versão HPE-S S-AWC traz multimídia com GPS integrado, frenagem automática, alerta de saída de faixa, alerta de tráfego traseiro e controle de cruzeiro adaptativo. Também conta com itens como lavador de faróis, teto solar duplo, retrovisor fotocrômico, sensores dianteiros e traseiros. O preço da Mitsubishi Eclipse Cross Motorsport é R$ 228.990.

Mitsubishi/Divulgação

A escolha da versão Motorsport decorre de um nome forte para os fãs da Mitsubishi que mantém desde 1994 o rali de regularidade que mantém milhares de clientes fieis à marca.

Mitsubishi Eclipse Cross vale a pena? REVIEW + CÂMERA ON BOARD.





