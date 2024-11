Mitsubishi L200 Triton recebe 5 estrelas no Latin NCAP L200 Triton com cabine dupla obteve 89,89% para Ocupante Adulto Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 29/11/2024 - 13h00 (Atualizado em 29/11/2024 - 13h00 ) twitter

Latin NCAP/Reprodução

A picape Mitsubishi L200 Triton, rebatizada como Triton em sua nova geração passou pelo Programa de Avaliação de Veículos Novos para a América Latina e o Caribe do Latin NCAP. O resultado foi animador. Seguindo o novo protocolo mais rígido de segurança onde a picape obteve nota máxima de cinco estrelas no crash test.

Latin NCAP/Reprodução

No entanto, a unidade avaliada pelo órgão foi produzida não Tailândia e não em Catalão/GO. No entanto a estrutura e o projeto são os mesmos.Vale lembrar que há cinco anos a Mitsubishi L200 foi criticada pelo órgão ao obter baixa pontuação no teste e pelo visto as coisas mudaram.

Latin NCAP/Reprodução

A L200 Triton com cabine dupla obteve 89,89% para Ocupante Adulto e 91,16% para Ocupante Infantil. Também foi bem avaliada com 86,51% para Proteção de Pedestres e Usuários Vulneráveis da Estrada e 92,10% para Assistência à Segurança. As versões de trabalho não ficaram por baixo. A versão com cabine simples obteve 90,27% de proteção para o Ocupante Adulto, 86,36% de proteção para o Ocupante Infantil, 86,51% para a Proteção de Pedestres e Usuários Vulneráveis da Estradae 92,10% para a Assistência à Segurança.Com vários dispositivos de proteção ativa e sete airbags de série, o Latin NCAP elogiou o desempenho da picape da Mitsubishi.

Latin NCAP/Reprodução

Recentemente renovada no Brasil, a Mitsubishi Triton estreou já na linha 2026. A matéria sobre os preços e versões da picape estão disponíveis neste link.

