Mitubishi anuncia descontos de até R$ 27 mil para toda a linha Rede vai oferecer descontos e até bônus de valorização do carro usado oferecido na troca Autos Carros|Marcos Camargo Jr 24/10/2024 - 21h58 (Atualizado em 24/10/2024 - 21h58 )

Mitsubishi/Divulgação Mitsubishi/Divulgação

A Mitsubishi vai promover uma ação de vendas neste final de semana com descontos para toda a linha de produtos. Será a quarta edição do MIT Weekend com descontos entre R$ 5 e R$ 27 mil para toda a linha de produtos.

Mitsubishi/Divulgação Mitsubishi/Divulgação

O SUV Eclipse Cross Rush anunciado por R$ 169.990 tem bônus de R$ 5.000 e será vendido por R$ R$ 164.990. Em um plano de financiamento com taxas especiais o SUv pode ser comprado com entrada de R$ 67.986,00, e 36 parcelas mensais de R$ 1.723,00 com duas parcelas residuais. O motor é 1.5 turbo de 167cv e câmbio automático mas apenas tração 4x2.

Séries especiais da L200 Mitsubishi foram apresentadas hoje Fabio Aro

A picape Mitsubishi L200 Triton Sport Outdoor Plus cuja tabela é R$ 277.490 recebe desconto generoso de R$ 27.500,00, saindo por R$ 249.990,00. Para financiar há plano de entrada de R$ 103.996,00 somado de 36 parcelas de R$ 2.510,00 com duas residuais.

Mitsubishi/Divulgação Mitsubishi/Divulgação

Até o Pajero Sport que já chegou a ter fila de espera há algum tempo entra no plano de financiamento e recebe descontos. O preço é de R$ 349.990 e quem for comprar o carro tem supervalorização de usados em R$ 15 mil. O financiamento tem entrada de R$ 139.996,00, além de 36 parcelas mensais de R$ 3.494,00 e mais o residual final.

Mitsubishi/Divulgação Mitsubishi/Divulgação

As condições são válidas neste final de semana até o dia 27 de outubro na rede de concessionários.

