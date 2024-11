Motor do novo Mercedes CLA terá origem chinesa com engenharia Renualt: entenda Modelo terá motor 2,0 litros terá 186cv e 36kgfm de torque e será associado ao sistema híbrido leve de 48V Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 01/11/2024 - 08h00 (Atualizado em 01/11/2024 - 08h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Mercedes-Benz/Divulgação Mercedes-Benz/Divulgação

A Mercedes-Benz disse que a terceira geração do CLA terá um novo motor 2.0 turbo quatro cilindros. O que ficou no ar é a origem do motor desse carro.

Mercedes-Benz/Divulgação Mercedes-Benz/Divulgação

No entanto, esse motor será feito pela Horse, empresa que é um joint venture entre a Renault e o grupo Geely.

Mercedes-Benz/Divulgação Mercedes-Benz/Divulgação

O novo Mercedes CLA será elétrico mas também a combustão. Esse motor 2,0 litros terá 186cv e 36kgfm de torque e será associado ao sistema híbrido leve de 48V que pode estar em vários modelos de ambas as marcas.

Mercedes-Benz/Divulgação Mercedes-Benz/Divulgação

O novo CLA será lançado só em 2025 e terá ainda versões elétricas com motor de 237cv e bateria de 89,6 kWh que oferece uma autonomia de até 750 km (ciclo WLTC), resultando em um consumo de energia de apenas 12 kWh por 100 km. A plataforma MMA contará com uma arquitetura de 800V e permitirá aumentar a autonomia em 400 km após apenas 15 minutos de recarga.

‌



Novo MERCEDES GLE450 híbrido diesel: um ÔNIBUS DE LUXO POR R$ 700 mil. VEJA O VÍDEO!





Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.