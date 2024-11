Neta Aya e X entram em pré-venda: veja os preços Marca do grupo Hozon inicia operação em cinco estados e modelo Aya já está mais caro Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 13/11/2024 - 08h10 (Atualizado em 13/11/2024 - 09h59 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Marcos Camargo Jr. 13.11.2025

Uma das marcas que promete destaque no mercado brasileiro é a Neta. Como parte da gigante global Hozon New Energy Automobile (um gigante fornecedor global de tecnologia) e histórico de 500 mil veículos produzidos, a Neta inicia simultaneamente as operações com pontos de venda em shoppings de cinco estados brasileiros: São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraíba, Ceará e Espírito Santo.

A pré-venda dos modelos Aya e X começa agora e as entregas começam em dezembro. Veja as versões e preços.

Marcos Camargo Jr. 13.11.2025

Para reservar o NETA AYA, o sinal é de R$ 2.000, e para o modelo X, R$ 3.000. E os veículos pré-encomendados terão como oferta gratuita um carregador portátil, carregador wallbox de 7,5 kW/h e as cinco primeiras revisões de cortesia.

Lojas em shopping

A Neta inicia suas operações de venda no formato de pop-ou store temporárias no Outlet Premium Mogi, em Mogi das Cruzes (SP), em João Pessoa (PB), no LIV MALL Shopping, em Fortaleza (CE), no Shopping Iguatemi Fortaleza, e em Vitória (ES), no Shopping Vitória.

‌



Em 1º de dezembro, outra pop-store será inaugurada na Paraíba. A marca estará presente no Partage Shopping Campina Grande.

Marcos Camargo Jr. 13.11.2025

Já em Porto Alegre (RS), a NETA e o concessionário nomeado são os patrocinadores da campanha de Natal do Shopping Iguatemi Porto Alegre e, a partir deste sábado (16), expõe os modelos AYA e X simultaneamente.

‌



Neta/Divulgação

A Neta diz estar construindo 24 centros de atendimento ao cliente que começam a operar em dezembro. Os centros de atendimento ao cliente estarão localizados em 13 estados, que fornecerão serviços completos aos clientes.

NETA AYA

O compacto elétrico Aya será vendido nas versões Comfort (R$ 128.900) e Luxury (R$ 134.900). O SUV 100% elétrico mede 4,07 metros de comprimento, 1,69 m de largura e 1,54 m de altura e 335 litros de porta-malas. A distância entreeixos é de 2,42 m e o motor elétrico de 70kW (95 cv) tem torque de 150 Nm (15,3 kgfm).

‌



O Aya é alimentado por baterias de 40,7 kWh garante alcance de 338 km (WLTP) ou 263 km segundo as regras do Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBEV) do INMETRO.

Marcos Camargo Jr. 13.11.2025

Em uma tomada convencional (carregamento AC), o tempo de carregamento completo (0 a 100%) é de 6 a 8 horas. Em uma estação de carregamento (DC) são necessários 30 minutos para carregar a bateria de 30% para 80%.

NETA X

O NETA X chega ao Brasil em três versões: 400 (R$ 194.900), 500(R$ 204.900) e 500 Luxury (R$ 214.900). O SUV de porte médio tem 4,61 metros de comprimento, 1,86 m de largura, 1,62 m de altura e 2,77 m de distância entreeixos, 508 litros no porta-malas e motor 163 cv (120 kW) e torque de 21,4 kgf.m (210 Nm). A aceleração de 0 a 100 km/h é feita em 9,5 segundos.

Marcos Camargo Jr. 13.11.2025

O NETA X chega ao mercado brasileiro em duas opções de bateria (ambas compostas de ferro fosfato e lítio - LFP). A primeira opção(que equipa a versão 400) tem capacidade de 52,49 kW/h, permitindo percorrer 323 km (WLTP) ou 258 km (PBEV).

A segunda opção de bateria (versões 500 e 500 Luxury) conta com capacidade de 64,14 kW/h, elevando o alcance do veículo para 410 km (WLTP) ou 317 km (PBEV). O peso em ordem de marcha é de 1.670 kg ou 1.740 kg, respectivamente.

Neta/Divulgação

Em uma tomada convencional (AC), o tempo de carregamento completo (0 a 100%) é de 9 horas para o modelo de 52,49 kW/h e de 11h para a segunda opção. Em uma estação de carregamento DC são necessários 30 minutos para carregar a bateria de 30% para 80% - nas duas configurações de bateria.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.