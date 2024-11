Neta começa operação de vendas de elétricos em novembro no Brasil e divulga os preços Elétricos Aya e X serão os primeiros a chegar aos clientes Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 21/10/2024 - 12h56 (Atualizado em 21/10/2024 - 13h14 ) twitter

NETA/Divulgação NETA/Divulgação

A Neta anunciou no primeiro semestre as vendas dos primeiros veículos no mercado nacional. Os modelos Aya, compacto de 95cv e também o X, um SUV com 163cv, terão pré-venda iniciada em novembro, com as primeiras entregas previstas para o começo de novembro.

NETA/Divulgação NETA/Divulgação

A Neta divulgou hoje que irá iniciar a operação de vendas em lojas de Shopping e o suporte de um centro de distribuição e peças localizado em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. No próximo ano os planos da marca incluem a abertura de 30 concessionárias pelo país, assim como iniciar as vendas do esportivo GT.

NETA/Divulgação NETA/Divulgação

O Neta Aya terá preço de R$ 1249,9 mil enquanto o Neta X será comercializado por R$ 194,9 mil. O Neta Aya tem motor elétrico de 95cv e 15,3kgfm de torque com bateria de 40kwh e autonomia de cerca de 300km. O Neta X tem motor elétrico de 163cv e 21kgfm de torque em duas variantes: 400 com bateria de 52kwh e autonomia de 258km (Inmetro) e 500 com bateria de 64kwh com 317km.

NETA/Divulgação NETA/Divulgação

A Neta ainda não informou onde estarão localizadas as lojas em shopping. Uma operação similar é feita pela Great Wall Motors e também BYD com lojas nos centros de compra, mas sempre vinculadas a concessionárias nomeadas pela marca.

NETA CHEGA AO BRASIL e terá 3 modelos este ano INCLUINDO O GT de 462cv. VEJA O VÍDEO!





