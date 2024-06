Neta lança crossover L EV na China após modelos híbridos

Alto contraste

A Neta já anunciou a entrada no mercado brasileiro no segundo semestre deste ano com planos audaciosos que publicamos nesta matéria. E agora com cinco modelos no portfólio (Aya, X, S, GT e L), a Neta começam as vendas do modelo L, um SUV de cinco lugares e motor 100% elétrico.

Graças a um conjunto de baterias de nova geração CATL Shenxing LFP de 68kwh permite autonomia de 510km com recarga de 10 a 80% em apenas 21 minutos. Com motor de 170kw, são 227cv e torque de 31kgfm capaz de acelerar de 0-100km/h em 7,6s.

Entre as tecnologias da linha Neta L estão sistema de som Neta SKY Theater com 16 alto falantes, geladeira embutida com 6,6 litros de capacidade, sistema de entretenimento com processador Qualcomm Snapdragon 8155 entre outros.

A oferta do Neta L EV complementa a linha EREV que são os híbridos da marca. Eles combinam motor 1.5 aspirado de 91cv combinado com motor elétrico de 231cc sendo capaz de rodar entre 220 e 310km no modo elétrico chegando a uma autonomia de 1.300km combinado.

Até agora 5.500 unidades foram vendidas do Neta L nas versões EREV. Os preços variam entre US$ 19,3 e 22,4 mil (R$ 104 a R$ 121 mil) que são um pouco acima das versões híbridas de US$ 17,9 mil a US$ 22 mil (R$ 96 a R$ 118 mil) considerando valores em conversão direta.





