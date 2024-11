Nio alcança 600.000 carros produzidos na China Marca com apenas 8 anos de atuação já vendeu mais de 100 mil veículos neste ano Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 13/10/2024 - 15h00 (Atualizado em 13/10/2024 - 15h00 ) twitter

CarNewsChina/Reprodução CarNewsChina/Reprodução

Uma das marcas chinesas que não atuam no mercado brasileiro mas em sua terra natal chama muita atenção é a Nio. Considerada a “Tesla” da China, a Nio alcançou a marca de 600 mil veículos produzidos em cinco anos. A marca fundada em 2016 lançou seu primeiro veículo em 2018 e desde então vem acelerando seu ritmo de lançamentos e de vendas.

CarNewsChina/Reprodução CarNewsChina/Reprodução

O primeiro carro da marca foi o Nio ES8, um SUV elétrico full size e hoje a marca já tem oito veículos em seu portfólio com SUVs, modelos Fastback, sedãs e até mesmo uma perua. E para se ter uma ideia do ritmo de crescimento em 2022 a marca alcançou 300 mil unidades sendo que em apenas dois anos dobrou sua própria meta. Só neste ano foram 100 mil veículos vendidos.

A Nio entregou o carro que simboliza os 600 mil já produzidos a uma cliente que já tinha uma das primeiras versões do ES8. O SUV elétrico tem configuração 6 lugares (2+2+2) com dois motores elétricos de 643cv e autonomia de 605km (ciclo CLTC chinês) com seus 100kwh de baterias. O preço do ES8 varia entre US$ 70,5 mil e 84,6 mil, cerca de R$ 385 mil a R$ 465 mil, sendo considerado um carro de luxo para os padrões chineses.

CarNewsChina/Reprodução CarNewsChina/Reprodução

Um dos diferenciais de destaque da Nio está nos mais de 2.500 pontos de “troca de bateria” para que os donos do carro possam fazer a substituição na hora evitando o tempo necessário para a recarga de bateria. A maioria dos pontos estão em rodovias para permitir que os clientes façam viagens mais longas comseusveículos.

