Nissan estreia na 11ª temporada da Fórmula E com carro Gen3 EVO

A Nissan estreia na 11ª temporada da Fórmula E que acontece neste final de semana em São Paulo com evoluções no carro Gen3 EVO

Essa temporada estreia o GEN3 Evo, o carro de corrida monoposto da FIA com aceleração mais rápida, sendo capaz de fazer de 0-100km/h em 1,82 segundos –0-100 km/h em 1,86 s –, 36% mais rápido do que o carro GEN3 da temporada passada. Essa performance é alcançada com evoluções que vão do design, graças a um novo kit de carroceria agressivo projetado para ser mais forte, mais robusto e mais aerodinâmico. As principais mudanças são no design frontal do carro. O R7-Autos Carros acompanhou o primeiro dia de treinos da Fórmula E no camarote da Nissan.

Nova pintura para a equipe Nissan

O novo carro da equipe Nissan de Fórmula E surge também com uma pintura atualizada. Como única marca japonesa na categoria, a empresa mantém em seus carros as características flores de cerejeira, um dos símbolos do Japão, mas com nova distribuição na combinação com a pintura vermelha, se diferenciando dos modelos da temporada anterior.

Nova dupla com pilotos experientes

A equipe Nissan de Fórmula E uniu em sua dupla principal dois pilotos experientes e que conhecem a marca. Além do britânico Oliver Rowland, que competiu na temporada passada pela marca e materializou uma das mais emocionantes ultrapassagens do último E-Prix de São Paulo para conquistar o terceiro lugar na corrida, voltou ao time o francês Norman Nato. Ele competiu pela Nissan na 9ª temporada e reestreia agora em São Paulo. Rowland também já tinha tido uma passagem anterior pela equipe japonesa, da 5ª a 7ª temporada.

Experientes na Fórmula E, inclusive já venceram provas na categoria, os dois pilotos acumularam quilometragem também em outras categorias. Oliver Rowland iniciou sua carreira no kart, destacando-se depois em categorias como Fórmula Renault e Fórmula 2, além de atuar como piloto de desenvolvimento na Fórmula 1. Norman Nato passou por categorias como a Fórmula Renault 3.5, GP2 Series e Fórmula 2. Ele também brilhou no Campeonato Mundial de Endurance da FIA, alcançando o segundo lugar nas 24 Horas de Le Mans (2020) e a terceira posição no campeonato 2019/20.

