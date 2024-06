Alto contraste

Nissan Frontier 2025: veja o que muda em todas as versões e preços

A Nissan anuncia a chegada da linha 2025 da picape Frontier com mudanças muito pontuais e uma redução de preços. A versão que mais recebeu mudanças é a Attack. Com uma redução média de 3,7% nos preços agora as versões da Frontier partem de R$ 242.790 na versão S e chegam a R$ 307.990 na PRO4X. Confira o que mudou:

Indo direto ao ponto há mudanças visuais na versão Attack que ganha um novo pára-choque preto na traseira e detalhes na cor preta na dianteira além de novos grafismos e também molduras de para-lamas, as mesmas da Pro4X. Como itens de série a Frontier traz bloqueio de diferencial mecânico, controle automático de descida (HDC) e controles de tração e estabilidade (VDC – Vehicle Dynamic Control), sistema de auxílio de partida em rampa (HSA), freio a disco nas quatro rodas, seis airbags e outros.

As versões mais caras ganham multimídia de 8 polegadas com Android Auto e Apple CarPlay, sensor e câmera de ré, luzes em LED e rodas aro 18. As versões Platinum e PRO4X mantém itens como o pacote Nissan Safety Shield como alerta de saída de faixa, alerta de ponto cego, frenagem automática de emergência, farol alto automático, retrovisor eletrocrômico entre outros.

A mecânica segue a mesma: a versão S tem motor 2,3 litros de 163cv e 43kgfm de torque por conta do motor com uma turbina e nas versões seguintes é o mesmo motor porém com duas turbinas o que eleva a potência para 190cv e 45,9kgfm de torque combinado com câmbio manual de seis marchas ou automático de 7 marchas e tração 4x4.

Confira os preços da linha 2025 da Nissan Frontier que tem possui 6 anos de garantia e 6 anos de assistência 24hs pelo Nissan Way Assistance.

* S: R$ 242.790

* SE: R$ 252.590

* Attack: R$ 266.590

* XE: 280.190

* Platinum: R$ 307.990

* PRO4X: R$ 307.990





