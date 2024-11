Nissan terá mais híbridos e elétricos até 2028 Japoneses vão investir mais em elétricos de alcance estendido em seus futuros lançamentos Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 24/10/2024 - 12h00 (Atualizado em 24/10/2024 - 12h00 ) twitter

Nissan/Divulgação

A Nissan que andava um pouco distante do tema eletrificação divulgou que nos próximos cinco anos planeja reformular completamente sua linha de propulsores, com uma combinação de veículos elétricos (EVs), híbridos plug-in (PHEVs) e os veículos elétricos de alcance estendido (EREVs). Depois de se destacar com modelos elétricos como o Leaf agora a Nissan também modulou o discurso considerando os EREVs como solução. A marca divulgou um comunicado onde falou sobre a nova direção da companhia.

Nissan/Divulgação

Mas o que é um EREV?O EREV é um intermediário entre um híbrido plug-in e um veículo elétrico a bateria. Com uma bateria menor do que um carro elétrico tradicional a ideia é oferecer um caro com bateria de 20-30 kWh que é menos da metade do que um elétrico a bateria oferece. O veículo EREV combinado com um motor a gasolina que atua exclusivamente como gerador para a bateria. O resultado? Autonomia e economia de combustível sem necessidade de uma grande bateria. No evento Fast Forward da Nissan, o diretor de planejamento Ponz Pandikuthira disse que os veículos maiores da empresa — como o Rogue, Murano e Pathfinder — são candidatos ideais para a tecnologia EREV pois podem combinar habilidade off road com motor eletrificado. Outra vantagem segundo Pandikuthira, é que os EREVs podem superar os EVs atuais em termos de reboque e transporte de carga, oferecendo reabastecimento mais rápido e maior autonomia. À medida que a tecnologia de baterias melhora, Pandikuthira afirmou que a Nissan pretende expandir os EREVs para seus modelos maioires, como o Armada, com o objetivo final de fazer a transição para EVs completos.

Nissan/Divulgação

O executivo também anunciou partir de 2026, a Nissan lançará uma bateria de íons de lítio de próxima geração, com 25% mais densidade de energia. Isso melhorará a autonomia e reduzirá os custos, tornando os EVs mais acessíveis para o grande público.

