Nissan terá picape compacta de olho na Toro, Rampage e Maverick

A Nissan anunciou nesta semana que terá uma nova picape compacta no Brasil. O presidente da Nissan América Latina, Guy Rodriguez, ao lado do Presidente da Nissan Brasil, Gonzalo Ibarzábal, confirmou a chegada da utilitária a partir de um projeto compartilhado com a Renault. Mas o que se sabe a respeito dessa novidade?

Conceito da pickup Niagara, que dará origem a uma substituta da Oroch

A Nissan terá a picape compacta feita a partir da plataforma RGMP que estreou com o Renault Kardian. Essa plataforma modular permite a construção de veículos que tenham entre 4 e 5m de comprimento com entre eixos de até 3m como revelou o presidente da Renault América Latina, Luiz Fernando Pedrucci.

Estilo do kicks de nova geração deve ser aplicado à picape

Ainda é cedo para falar sobre o produto em si mas a Nissan deve seguir o novo design aplicado ao Kicks que será o primeiro produto de uma nova fase de investimentos no Brasil. No entanto, enquanto o SUV será feito em Resende/RS é provável que a picape seja feita em Santa Isabel, na Argentina, ao lado da Frontier de onde também sai a Renault Alaskan (não vendida aqui).

Linha de caçamba elevada na Renault Niágara

Em termos de motorização ela deve seguir o mesmo proposto para a Renault Niagara que deve estrear com o motor 1.3TCe atrelado a um propulsor elétrico para oferecer entre 150 e 200cv e tração 4X4.

Nissan divulgou planos para nova picape na América Latina

Compacta, deve ter porte de 4,5m no máximo e capacidade de carga de 500kg sendo uma alternativa à Fiat Toro, líder do segmento, além da RAM Rampage, Ford Maverick além da Chevrolet Montana, que são utilitárias compactas com estrutura monobloco.

Renault Niagara: Nova picape deve trazer um conceito futurista e tecnológico!

A estreia da novidade deve ocorrer ainda no fim do próximo ano após a fase de lançamento da nova geração do Kicks. Essa foi a primeira vez que um executivo da Nissan fez o anúncio de forma contundente sobre a novidade o que significa que ela já está no mapa da estratégia da marca por aqui.

