Nissan Versa SR: teste da nova versão que estreou por R$ 123,9 mil Sedã é equipado e conservador na mecânica com alguns deslizes Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 23/07/2024 - 13h00 (Atualizado em 23/07/2024 - 13h00 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Nissan Versa SR: teste da nova versão que estreou por R$ 123,9 mil Marcos Camargo Jr. 22.07.2024

O Nissan Versa passou por uma reestilização recente e uma nova versão que até então era conhecida apenas fora do Brasil, a SR. Depois de conhecê-la no evento de lançamento foi a vez do R7-Autos Carros rodar com a novidade por uma semana.

Nissan Versa SR: teste da nova versão que estreou por R$ 123,9 mil Marcos Camargo Jr. 22.07.2024

O Nissan Versa ainda não é um protagonista do segmento que tem como líder o Chevrolet Onix seguido à distância pelo Volkswagen Virtus. Até mesmo entre os “japoneses”, o Versa vende menos do que o Toyota Yaris e bem menos que o Honda City sedan.

Nissan Versa SR: teste da nova versão que estreou por R$ 123,9 mil Marcos Camargo Jr. 22.07.2024

E não é por falta de atributos pois o Versa tem bom conjunto mecânico confiável e conservador, lista adequada de itens de série com pequenos deslizes e agora ganha uma versão com apelo mais esportivo.

Nissan Versa SR: teste da nova versão que estreou por R$ 123,9 mil Marcos Camargo Jr. 22.07.2024

O Nissan Versa SR traz uma nova grade frontal e traseira exclusivos, retrovisores externos com indicador de direção pretos, grade frontal também na cor preta, aplique no pára-choque traseiro, rodas de liga leve aro 16 com acabamento metálico e defletor de ar na tampa do porta-malas.

Publicidade

Nissan Versa SR: teste da nova versão que estreou por R$ 123,9 mil Marcos Camargo Jr. 22.07.2024

Internamente o visual de diferencia pelos detalhes como a costura dupla na cor vermelha tal qual as laterais dos bancos, o painel tem acabamento em black piano e o volante com material sintético premium. Há revestimento que imita alumínio no console central, volante, painel frontal e portas, que ainda têm cromados nas maçanetas internas. Além disso, há detalhes com aparência de fibra de carbono nas portas e no painel de instrumentos.

Nissan Versa SR: teste da nova versão que estreou por R$ 123,9 mil Marcos Camargo Jr. 22.07.2024

O motor é o consagrado 1.6 aspirado quatro cilindros flex de 110/113cv e 15,3kgfm de torque combinado com câmbio automático do tipo CVT também sem novidades.

Publicidade

Nissan Versa SR: teste da nova versão que estreou por R$ 123,9 mil Marcos Camargo Jr. 22.07.2024

A versão SR traz além do apelo visual uma lista adequada de itens de série. Há boas notícias como a câmera 360° que auxilia nas manobras, alerta de distância do carro da frente (sem controle adaptativo) e alertas de segurança nas manobras além de carregador de celular sem fio.

Nissan Versa SR: teste da nova versão que estreou por R$ 123,9 mil Marcos Camargo Jr. 22.07.2024

E aqui ressalvas devem ser feitas para algumas “antiguidades” como a multimídia de 7 polegadas com conexão apenas com cabo, entrada única USB comum no console, falta de saída de ar condicionado no banco traseiro que tem apenas um ponto de carga de dispositivos, este sim USB-C.

Publicidade

Nissan Versa SR: teste da nova versão que estreou por R$ 123,9 mil Marcos Camargo Jr. 22.07.2024

Ao longo de uma semana testando a nova versão, o versa permanece com as mesmas características mecânicas que o consagraram. O motor 1.6 é bastante linear, embora não seja silencioso em altas rotações e entrega desempenho para quem não tem muita pressa de chegar. é um carro bem acertado na suspensão sem ser excessivamente confortável ou duro. O câmbio CVT trabalha com certa morosidade em resposta ao motor mas tudo é muito esperado previsível no Nissan Versa.

Nissan Versa SR: teste da nova versão que estreou por R$ 123,9 mil Marcos Camargo Jr. 22.07.2024

A ergonomia do carro é boa, os itens de série com algumas ressalvas Atendem bem ao propósito do carro e o seu preço também está alinhado aos concorrentes.

Nissan Versa SR: teste da nova versão que estreou por R$ 123,9 mil Marcos Camargo Jr. 22.07.2024

Embora não seja uma versão topo de linha, lugar reservado ao Versa Exclusive, a versão SR tem seis airbags; chave inteligente i-Key com função de abertura e fechamento de portas; sistema de áudio com quatro alto-falantes, Bluetooth, reconhecimento voz e tela sensível ao toque de 7 polegadas com Android Auto e Apple CarPlay; controlador automático de velocidade; carregador de celular sem fio; bancos com tecnologia Gravidade Zero (Zero Gravity); entradas de USB e USB Tipo C; Visão 360° (AVM) com Detector de Objetos em Movimento (MOD); Alerta de Colisão Frontal (FCW), entre outros.

Nissan Versa SR: teste da nova versão que estreou por R$ 123,9 mil Marcos Camargo Jr. 22.07.2024

O modelo também conta com Assistente Inteligente de Frenagem (FEB); Alerta de Cinto de Segurança Destravado (frontal e traseiros); Alerta de Objetos no Banco Traseiro (Rear Seat Alert); Sistema Inteligente de Partida em Rampa (HSA); travamento e abertura automática das portas por aproximação; painel de instrumentos Advance Drive Assist Display com tela colorida de 7 polegadas (TFT) com indicador de temperatura externa; vidros com acionamento elétrico nas quatro portas, entre outros.

Nissan Versa SR: teste da nova versão que estreou por R$ 123,9 mil Marcos Camargo Jr. 22.07.2024

Seu preço é de R$ 123,9 mil, distante da versão topo de linha Exclusive de R$ 132,9 mil, é mais caro e mais equipado que a versão Advance de R$ 117,9 mil. Fossem alguns detalhes de itens de série o Versa teria uma relação custo benefício mais interessante e positiva o que se reflete nos números de venda distante dos competidores.

NISSAN VERSA SR: bonito, confiável e vale a pena mas porque o SEDÃ VENDE TÃO POUCO? VEJA O VÍDEO!