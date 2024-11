Nivus 2025 ganha novo design e tem rastreador grátis por 1 ano SUV cupê muda dianteira, traseira e fica mais equipado; GTS é confirmado Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 14/10/2024 - 21h00 (Atualizado em 14/10/2024 - 21h00 ) twitter

Marcos Camargo Jr. 14.10.2024

Depois do T-Cross, a Volkswagen vem obtendo bons números de venda com o Nivus. O primeiro SUV Fastback da marca ganha novidades importantes na linha 2025. Mantendo as duas versões Comfortline e Highline o Nivus mantém o motor 200TSI, tem nova opção de cor azul “turbo” e maior conectividade. O grande anúncio ficou por conta do Nivus GTS que ainda não teve preço anunciado mas chega no primeiro semestre de 2025.

Marcos Camargo Jr. 14.10.2024

O Nivus traz novo design com novos faróis remodelados além de grade seguindo o perfil dos novos carros da Volkswagen por aqui.

Volkswagen/Divulgação Volkswagen/Divulgação

Entre as novidades estão o pacote ADAS opcional (com detector de ponto cego, assistente de estacionamento, alerta e manutenção do carro na faixa e controle de Cruzeiro adaptativo que a marca chama de “Travel Assist”) além do sistema de chave presencial “Kessy” e ar condicionado digital Climatronic que já está presente no T-Cross.

Marcos Camargo Jr. 14.10.2024

A multimídia Volksplay agora ganha o nome “Connect” e traz uma nova interface renovada. Além do novo desenho há mais conectividade na multimídia Volksplay de 10 polegadas e um novo aplicativo “Meu VW 2.0” com mudanças em relação à versão anterior. Há controle de rastreamento do veículo, comandos à distância, agendamento de revisões (além de contratação de pacotes de pós vendas), manual cognitivo com inteligência artificial e até gestão de financiamento.

‌



Marcos Camargo Jr. 14.10.2024

“Há 15 novas funções para ajudar o cliente na vida dele como buzina e pisca à distância, controle de perímetro, alerta de velocidade, travar e destravar o carro, alerta de alarme antifurto, modo manobrista e localização em tempo real enquanto as outras marcas mostram onde o carro foi estacionado pela última vez e mais de 90 alertas de gestão de saúde do veículo”, diz Lucas Coutinho Frugis, gerente de tecnologia e Digitalização da Volkswagen.

Marcos Camargo Jr. 14.10.2024

Para ter os serviços de conectividade o aplicativo é gratuito mas o serviço com todas as funcionalidades além da internet a bordo com pacote de 3GB custa R$ 24,90 por mês. Por esse preço há alerta de segurança, interações e rastreamento. O primeiro ano do serviço é gratuito e a internet tem sérvio gratuito até junho de 2025.

‌



Nivus GTS

‌



A Volkswagen confirma ainda o Nivus GTS com pacote visual específico, novas rodas de cinco pontas, emblemas GTS e posicionamento de modelo topo de linha.

Marcos Camargo Jr. 14.10.2024

Por dentro o GTS trará os detalhes de costura em vermelho, bancos com acabamento esportivo e outros detalhes.

Motor do Nivus 2025

A mecânica não muda: o motor 200TSI três cilindros turbo com injeção direta segue com 116/128cv e 20,4kgfm de torque combinado com transmissão automática de seis velocidades.

Marcos Camargo Jr. 14.10.2024

A versão GTS deverá estrear a motorização 250TSI 1.4 de 150cv e 25,5kgfm de torque que até então não estava disponível no Nivus.

Dimensões do Nivus

O Nivus 2025 mantém as mesmas dimensões: 4.266 mm de comprimento, 1.757 mm de largura, 1.493 mm de altura e 2.566 mm de distância entre-eixos. O porta malas tem 415 litros.

Volkswagen/Divulgação

“O Nivus é um carro brilhante em design e proporção. Quando foi lançado recebeu 15 prêmios e com essa reestilização ele tem a crescer ainda mais. Já chegou a 250 mil emplacamentos e deu tão certo que a Volkswagen lançou lá na Europa”, disse Ciro Possobom, CEO da Volkswagen.

Garantia e preços + versões

O Nivus tem três anos de garantia, as 6 primeiras revisões custam R$ 2.990 e há nove acessórios como frisos de porta, baú de teto, tapetes de borracha e porta malas entre outros. Há sete cores incluindo azul turbo e azul Titan que são novas opções.

Volkswagen/Divulgação Volkswagen/Divulgação

Na versão Comfortline além do novo design há novo feixe de LEDs, multimídia de 10,1”, painel digital, seis airbags, 6 alto falantes, ar condicionado digital Climatronic e rodas aro 16. O preço do Nivus Comfortline é R$ 136.990. Há como opção as rodas de liga leve 17 polegadas por R$ 2.000 e pacote conectividade (além das mensalidades) por R$ 1.250.

Volkswagen/Divulgação Volkswagen/Divulgação

A versão Highline acrescenta faróis light strip, rodas aro 17, acabamento “premium” de bancos e apoio de braço e conectividade por R$ 153.990. O pacote ADAS custa R$ 4.470. O pacote Outfit inclui 12 itens de acabamento em preto, nova cor para os bancos por R$ 2.120.

