Nivus ganha versão Sense para o público PCD "no limite" do preço SUV mantém motor 1.0 mas abre mão da multimídia VWPlay, câmera de ré e até do logotipo “TSI”

A Volkswagen liberou as vendas do Nivus Sense, versão específica para o público PCD que fica no limite das isenções de impostos ao preço de R$ 119,9 mil.

Embora seja um modelo de acesso vem com farois full-LED, painel digital de 8 polegadas, multimídia Composition Touch de 6 polegadas e sensor de estacionamento, controle de cruzeiro adaptativo e frenagem automática além dos seis airbgs.

itens que eram de série como multimídia VW Play de 10 polegadas, sensor de TPMS para monitorar pressão dos pneus, carregador de celular sem fio até o logotipo TSI do carro ficaram de fora.

O motor não teve nenhuma mudança e segue 1.0 TSi de 128cv e 20kgfm de torque com etanol enquanto com gasolina tem 116cv e os mesmos 20kgfm de torque com câmbio automático de seis velocidades. A nova versão está no configurador do site

