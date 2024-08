Nova Amarok Comfortline é flagrada antes do lançamento Revelação oficial da picape ocorrerá em 6 de agosto na Argentina Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 04/08/2024 - 17h00 (Atualizado em 04/08/2024 - 17h00 ) ‌



Nova Amarok Comfortline é flagrada antes do lançamento BFMS/Reprodução

A Volkswagen já iniciou a distribuição das primeiras unidades da repaginada Amarok. Após os flagras da versão Extreme, o perfil BFMS, especializado em picapes, divulgou fotos da nova Amarok Comfortline. A novidade está a caminho do Brasil para ser lançada durante a Festa do Peão de Barretos, que começa em 15 de agosto.

Nova Amarok Comfortline é flagrada antes do lançamento BFMS/Reprodução

A revelação oficial da Amarok 2025 ocorrerá em 6 de agosto na Argentina, onde é produzida em General Pacheco desde o início do ano. No Brasil, a Volkswagen lançará a picape renovada durante o evento em Barretos.

Nova Amarok Comfortline é flagrada antes do lançamento BFMS/Reprodução

Os flagras confirmam que a versão de entrada manterá um perfil mais simplificado e “limpo”. A reestilização atualiza o conjunto ótico, a grade e alguns detalhes. A versão Extreme será o topo de linha, semelhante ao que aconteceu com a Saveiro no ano passado. A dianteira da Amarok ficará mais “quadrada”, com detalhes cromados, enquanto a traseira terá um design mais clean.

Internamente, a Amarok continuará na mesma geração, mantendo o painel atual. Novidades incluem a multimídia Composition Touch de 9 polegadas, embora o painel permaneça analógico na versão Comfortline.

Produção da Amarok já começou e lançamento será na Festa do Peão de Barretos

A Volkswagen confirmou que a motorização da Amarok será mantida: o motor 2.0 turbodiesel de quatro cilindros com 180 cv e 42,8 kgfm nas versões de entrada, e o motor 3.0 V6 turbodiesel de 258 cv e 59,1 kgfm para as versões superiores.

Produção da Amarok já começou e lançamento será na Festa do Peão de Barretos

Com o relançamento, a Amarok enfrentará forte concorrência. A Toyota Hilux segue como líder isolada, enquanto Ford Ranger e Chevrolet S10, já reestilizada, disputam o segundo lugar. Mais abaixo estão Nissan Frontier e Mitsubishi L200, com a Fiat Toro na lanterna. Vamos acompanhar como a Volkswagen colherá os frutos da reestilização nos próximos meses.

