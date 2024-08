Nova BMW M5 Touring é a mais rápida e a primeira perua híbrida da marca Station Wagon tem motor híbrido V8 e chega aos 305km/h mas não deve ser lançada por aqui Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 31/08/2024 - 18h03 (Atualizado em 31/08/2024 - 18h03 ) ‌



A BMW revelou o novo M5 Touring durante o Monterey Car Week, na Califórnia. O estilo único da perua é idêntico ao M5 já apresentado, derivado por sua vez do Série 5 alemão.

Com linhas reforçadas e novos para-choques, saidas quadruplas de escapamento e outros detalhes que remetem aos carros esportivos o M5 combina motor V8 com outro elétrico e mais de 700cv de potência.

A surpresa está na proposta de desempenho pois o BMW M5 Touring combina um motor V8 de 4,4 litros com um motor elétrico no sistema M Hybrid, gerando 727 cv de potência e 102 kgfm de torque.

‌



Com isso, o carro acelera de 0 a 100 km/h em 3,6 segundos e atinge 250 km/h, podendo chegar a 305 km/h com o pacote M Driver. As vendas começam em novembro de 2024, inicialmente na Alemanha e nos EUA, seguidos por outros mercados, mas sem previsão para o Brasil.

O novo motor elétrico integrado ao câmbio automático epicíclico ZF de oito marchas denominado M Steptronic pela BMW promete esportividade máxima a bordo do M5 Touring.

‌



A produção será concentrada em Dingolfing, Alemanha, que será o primeiro país a receber o M5 Touring. Somente depois será vendido na Europa e por fim, nos Estados Unidos onde já foi anunciado. No entanto não há previsão de lançamento em outros mercados como o nosso por exemplo.

