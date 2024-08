Nova Ford Maverick traz opção 4x4 na versão híbrida nos EUA Maverick tem novo estilo dianteiro, painel, multimídia e mais performance off road Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 01/08/2024 - 15h00 (Atualizado em 01/08/2024 - 15h00 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A picape Maverick acaba de receber uma discreta reestilização, uma lista mais completa de equipamentos e uma inédita tração integral para a versão híbrida. Oferecida em quatro versões a Ford Maverick 2025 será vendida nas opções XL, XLT, Lariat e Tremor. Por fora há uma nova grade e faróis redesenhados.

Porém, a Ford amplia as opções híbridas já que a XL, XLT, Lariat são exclusivamente híbridas. O motor 2.5 quatro cilindros que trabalha com ciclo Atkinson tem auxílio de um motor elétrico para produzir 194cv de potência combinada e 28,5 kgfm de torque.

Nova Ford Maverick traz opção 4x4 na versão híbrida nos EUA

A Ford Maverick Hybrid AWD tem mais capacidade de tração que soma 1814kg e menos capacidade de carga: 635kg. No entanto ganha em performance fora de estrada, algo que segundo a Ford muitos clientes pediam.

Nova Ford Maverick traz opção 4x4 na versão híbrida nos EUA

A única versão a combustão é a Tremor que mantém o 2.0 turbo EcoBoost de 253 cv com câmbio de oito marchas e tração integral tal qual o Ford Bronco. Por dentro o perfil é o mesmo mas a base do painel mudou bem como a multimídia que agora tem 13,2 polegadas (é bem maior) e vem equipada com Apple CarPlay e Android Auto sem fio, câmera 360 graus e um modem 5G para atualizações over-the-air.

Nova Ford Maverick traz opção 4x4 na versão híbrida nos EUA

Os preços devem ser divulgados nos próximos dias nos Estados e sim há chance da Maverick AWD híbrida chegar ao Brasil com mais opções e também a tração integral.

FORD MAVERICK HYBRID: a pick-up que faz 18km/l com motor 194cv mas VALE a pena pagar TUDO ISSO? VEJA O VÍDEO!