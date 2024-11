Nova Ford Ranger Super Duty ganha teaser na Austrália; veja imagem Picape terá novos detalhes visuais e poderá rebocar até 4.500 kg Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 20/11/2024 - 13h00 (Atualizado em 20/11/2024 - 13h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ford/Divulgação Ford/Divulgação

Na Austrália a Ford divulgou um teaser da Ranger Super Duty, que será lançado primeiro por lá e depois chegará em outros mercados, porém, ainda não há informação se a picape será vendida no Brasil. O modelo terá novos detalhes visuais e poderá rebocar até 4.500 kg.

Marcos Camargo Jr. 31.10.2024 Marcos Camargo Jr. 31.10.2024

Visualmente é possível ver que a nova Ford Ranger Super Duty terá uma grade frontal escurecida e a assinatura dos faróis diurnos no formato de “C”. Não há imagens do interior da nova Ranger Super Duty, que deve adotar telas digitais tanto no painel frontal quanto na multimídia disposta na vertical.

Marcos Camargo Jr. 31.10.2024 Marcos Camargo Jr. 31.10.2024

A novidade terá como foco clientes que utilizam o carro para trabalhar. Portanto, terá uma capacidade de rebocar até 4.500 kg, o que é 1.400 kg do o modelo vendido no mercado brasileiro, além de 2.200 superior do que a configuração Raptor.

Ford/Divulgação Ford/Divulgação

Em relação à motorização, de acordo com publicações australianas, a picape pode ter motor 3.0 litro V6 biturbo de até 397 cv a gasolina, que também é utilizado na Ranger Raptor. A transmissão será automática de dez velocidades e a tração 4x4.

‌



FORD RANGER BLACK VOLTOU + BARATO que Toro e Compass diesel. VEJA O VÍDEO!





Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.