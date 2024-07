Nova geração do Audi A5 é apresentada como substituto do A4 Versão sedã e perua serão mantidos mas sportback e conversivel saem de linha

Nova geração do Audi A5 é apresentada como substituto do A4 Audi/Divulgação

A Audi apresentou na Europa o novo A5 baseado na nova plataforma PPC (Plataforma Premium a Combustão). A nova geração será oferecida na carroceria sedã tradicional, perua com motor híbrida e a esportiva S5 encerrando a linha do Sportback e do conversível.

Nova geração do Audi A5 é apresentada como substituto do A4 Audi/Divulgação

A nova geração do A5 traz elementos dos SUVs, incorporam tecnologia dos OLEDs mais afilado e a grade é maior.

Nova geração do Audi A5 é apresentada como substituto do A4 Audi/Divulgação

O Audi A5 fica maior que a antiga com 4,82m de comprimento, 1,76m de largura, 1,46m de altura e entre eixos de 2,90m. Nesta geração o carro ficou 8cm mais espaçoso no entre-eixos e 6,7cm mais longo. O interior da nova geração é bem mais generosa com telas amplas em OLED com multimídia de 14,5 polegadas, painel de 11,9 polegadas e a terceira tela de 10,9´´.

Nova geração do Audi A5 é apresentada como substituto do A4 Audi/Divulgação

Novidades que apareceram este ano na linha Volkswagem como integração ao Chat GPT, som premium Bang&Olufsen (nos modelos mais equipados) e pacote ADAS completo fazem parte dos itens disponíveis para o Audi A5.

Nova geração do Audi A5 é apresentada como substituto do A4 Audi/Divulgação

As versões ainda serão reveladas mas o Audi A5 terá versões a gasolina, diesel, sempre com motor turbo, e micro-híbridas com assistência 48V e uma bateria de 1,8 kWh com 24cv de potência adicional. A versão S terá motor V6 de 367cv. Certamente o Audi A5 será lançado no Brasil uma vez que temos tanto o A4 quanto o A5 atuais com clientes fieis à marca por aqui.

