Nova geração do Audi Q5 usa plataforma multicombustível e fica longe de ser 100% elétrica Nova geração usa sistema híbrido leve evoluído com motor 2.0 turbo TFSI Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 03/09/2024 - 09h00 (Atualizado em 03/09/2024 - 10h12 ) ‌



Audi/Divulgação

A Audi vem demonstrando claros sinais de que a eletrificação total pretendida pela empresa dentro de poucos anos não irá acontecer na velocidade esperada. A marca das quatro argolas apresentou a nova geração do Audi Q5, que ganha a base da nova plataforma PPC multicombustível e não 100% elétrica. A novidade estreia em três versões: Basic, Advanced e S line.

Audi/Divulgação

Entra em cena um visual bem mais esportivo, uma nova identidade suave para a grade single frame, nova tecnologia de iluminação e segurança, entre outras novidades.

Audi/Divulgação

O porte, no entanto, é apenas 3,5m mais longo que a versão anterior. No comprimento são 4.717 mm, a largura é de 1.900 mm, a altura é de 1.651 mm e a distância entre eixos é de 2.820mm.

Audi/Divulgação Audi/Divulgação

Entre as novidades estão novos faróis de Matrix LED com 15 elementos e ainda OLEDs digitais com até 266 segmentos em painéis que formam imagens.

Audi/Divulgação

Por dentro, a linguagem dos novos carros da Audi está presente com duas telas OLED com instrumentos de 11,9″ e multimídias de 14,5″, e mais 10,9 de uma terceira tela para o passageiro como opcional. Head up display com tela grande, sistema Android Automotive OS e comandos de voz, além do Chat GPT, também estão disponíveis. Outra opção está no som Bang&Olufsen Premium com amplificador de 685 watts e 16 alto-falantes no pacote.

Novo motor híbrido leve

Na motorização há muitas novidades. A principal delas é que os engenheiros da Audi apresentaram um novo motor 2.0 com assistência híbrida leve bem mais evoluída do que a atual.

Audi/Divulgação

O motor principal é um 2.0 TFSI que tem 204cv, 2.0 TDI turbodiesel de 204 cv e 3.0 V6 TFSI com 367 cv (apenas no Audi SQ5), sempre associado a um motor gerador de partida e uma correia que ficam no eixo de saída do câmbio de dupla embreagem e sete marchas aumentando a potência em 24,5cv e a regeneração em 25kw graças ao sistema alimentado por bateria de ferro e lítio de 47V e 1,7kwh.

Audi/Divulgação

Ainda teremos os Audi Q5 híbridos plugin que trarão o mesmo motor 2.0 com sistema elétrico mais evoluído em 2025. Entre os pacotes de suspensão estarão os sistemas pneumáticos e também amortecedores adaptativos do tipo “Frequency Selective Damping” capazes de se auto ajustarem ao tipo de terreno.

Audi/Divulgação

Os preços partem de 52 mil euros na versão 2.0 a gasolina de entrada, 54 mil para a versão Quattro com tração integral e a versão turbodiesel chega a 57 mil euros. Em uma conta rápida chegamos a R$ 325 mil, R$ 340 mil e R$ 357 mil na versão diesel, que não estará disponível por aqui quando o carro chegar no próximo ano.