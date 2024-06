Nova geração do BMW X3 2025 é mostrada na Europa com mais versões híbridas SUV vem equipado com potência entre 197 cv e 398 cv

Nova geração do BMW X3 2025 é mostrada na Europa com mais versões híbridas (BMW/Divulgação)

A BMW acaba de apresentar a nova geração do X3. Estreando como modelo 2025 o SUV ficou maior para se diferenciar do X1 com um visual arrojado, a ampla grade bipartida e faróis angulares. O crossover também tem motorização eletrificada com potência entre 197cv e 398 cv e certamente será vendido no Brasil ainda neste ano.

O novo BMW X3 2025 manteve a grade bipartida ampla mas a assinatura luminosa muda. As rodas são de 19 ou 20 polegadas e ainda há saias e spoilers para complementar o conjunto. A traseira traz um desenho limpo e uma grande lanterna no formato de “Y”.

Por dentro, o novo BMW X3 tem painel inspirado nos modelos elétricos e pode ser personalizado em diversas cores com duas telas, sendo uma delas multimídia com sistema BMW Operating System 9 e QuickSelect, bem como traz o serviço BMW Digital Premium e conexão com Apple CarPlay e Android Auto.

Ficha técnica do novo X3





A nova geração do BMW X3 2025 tem 4,75 metros de comprimento (3,4cm a mais que a geração anterior), e 1,92m de largura. O entre-eixos é de 2,86m e a altura é de 1,66m. O porta-malas tem a capacidade de 570 litros.

Motores

A BMW oferece o X3 20 xDrive com motor 2.0 litros turbo a gasolina com sistema híbrido de 48 volts, que entrega 208 cv, permitindo sair da inércia e chegar aos 100 km/h em apenas 7,8 segundos. Também tem uma outra versão também sistema híbrido de 48 volts com motor diesel, que rende até 197 cv, fazendo de zero a 100 km/h em apenas 7,7 segundos.

Também há uma versão híbrida plug-in chamada de X3 30e XDrive com motor 2.0 litros turbo a gasolina e outro elétrico, que rende até 299 cv com transmissão automática ZF Steptronic de oito posições. Segundo a BMW, apenas no modo elétrico é possível percorrer até 90 km com a bateria carregada. Por fim, a opção X3 M50 xDrive tem motor 3.0 litros a gasolina de seis cilindros com sistema híbrido de 48 volts, que rende até 398 cv, que permite fazer de zero a 100 km/h em somente 4,6 segundos.





