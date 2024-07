Nova geração do Corolla terá autonomia de 2.100 contra chineses Sedã terá novo sistema híbrido plugin e também solução “HEV” pura mas com mecânica mais aprimorada Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 24/07/2024 - 02h00 (Atualizado em 24/07/2024 - 02h00 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Nova geração do Corolla terá autonomia de 2.100 contra chineses Projeção Theottle/Reprodução

A Toyota está trabalhando o mais rápido possível para renovar a geração do clássico sedã Corolla. Hoje ameaçado por produtos de marcas chinesas que oferecem boa autonomia e soluções híbrida do tipo plugin, o corola deverá chegar em 2026 com muitas novidades.

Nova geração do Corolla terá autonomia de 2.100 contra chineses

E não estamos falando somente da nova carroceria muito mais fluida, mas baixa para favorecer a aerodinâmica e com este estilo mais moderno.

Nova geração do Corolla terá autonomia de 2.100 contra chineses Rush lane/Reprodução

A Toyota já divulgou que a nova geração dos seus veículos híbridos terá uma autonomia de 2100 km, o que tornaria o Corolla muito mais competitivo do que a atual geração que usa sistema híbrido puro, sem recarga externa mas com bateria de baixo baixo alcance. Mas na verdade a Toyota deve manter o sistema híbrido puro em linha ainda como opção.

Nova geração do Corolla terá autonomia de 2.100 contra chineses Toyota/Divulgação

Segundo o site internacional Best Car a Toyota vai usar um motor 1.5 aspirado com 130cv e 15kgfm de torque associado ao motor elétrico. A versão híbrida pura deve usar o mesmo motor calibrado para 100cv e 13kgfm e a marca também terá o mesmo motor porém turbinado com 180cv e 23kgfm.

Publicidade

BYD King ou Toyota Corolla? Veja comparativo dos sedãs híbridos

O site cita que a Toyota usará mecânica de outros carros para aprimorar o sistema híbrido plugin na nova geração do Corolla mas como sempre a marca guarda seus segredos a sete chaves. A próxima geração do Corolla deverá estar no mercado dentro de dois anos e meio e, claro Deverá ser produzida no Brasil porém algum tempo depois tal qual ocorreu com a atual geração do sedã.

TOYOTA COROLLA HYBRID 2024: o que mudou? Sabia que ele recebeu 10 NOVIDADES - veja o teste completo!