Nova geração do Nissan Kicks tem preço divulgado nos EUA Modelo topo de linha é o SR por US$ 27,5 mil, cerca de R$ 156 mil Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 14/08/2024 - 15h00 (Atualizado em 14/08/2024 - 15h00 )



Após a estreia nos Estados Unidos, a Nissan divulgou as informações de preços para a segunda geração do Kicks, que estreou no início de 2024. Produzido no México o novo modelo terá ao todo seis versões. Posicionado como crossover de entrada da marca, o Kicks continua sendo um dos carros novos mais acessíveis nos EUA, mesmo com a chegada da nova geração esperada por aqui no Brasil até o final deste ano ou começo de 2025.

Além do novo design uma mudança curiosa é que o Kicks ganha opção de tração integral permanente desde os modelos de entrada que partem dos US$ 23,2 mil, cerca de R$ 132 mil em valores puramente convertidos no modelo S passando a US$ 24,7 mil na variante de entrada com tração integral, cerca de R$ 140 mil.

O modelo topo de linha é o SR por US$ 27,5 mil, cerca de R$ 156 mil enquanto o SR AWD sai por US$ 29 mil, cerca de R$ 165 mil. Vale destacar que esses valores incluem uma taxa de destino de $1.390, a chamada “destination fee” e também impostos locais que elevam o preço.

Entre os destaques da lista de equipamentos de série da nova geração do Kicks estão iluminação externa em LED, uma tela sensível ao toque de 7 polegadas para o sistema de infotainment e controle de cruzeiro adaptativo. O modelo SV ganha uma tela sensível ao toque de 12,3 polegadas compatível com Android Auto e Apple CarPlay, um carregador sem fio para dispositivos e rodas de 17 polegadas, entre outros recursos. Finalmente, o modelo SR recebe mais assistentes de condução, uma câmera de visão 360 graus e um painel de instrumentos digital de 12,3 polegadas. Os compradores têm várias opções e pacotes opcionais para escolher, incluindo um Pacote Premium oferecido nas versões SV e SR.

Nova geração do Nissan Kicks é revelada para chegar aqui em 2025 Nissan/Divulgação

O motor do Nissan Kicks é um quatro cilindros de 2,0 litros com 141 cavalos de potência e transmissão continuamente variável (CVT). Por aqui é esperado que o Kicks tenha a estreia de um motor turbo. Hoje o Kicks usa motor 1.6 aspirado de 113cv.

