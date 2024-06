Nova geração do Peugeot 2008 é confirmada no Brasil SUV vai ostentar o novo logotipo do leão e deve ter motor 1.0 T200 turbo no nosso mercado

A Stellantis confirmou hoje que irá lançar no Brasil a nova geração do Peugeot 2008. O SUV já é produzido desde o início do ano em El Palomar, na Argentina, ao lado do 208 de onde será exportado para o Brasil.

O Peugeot 2008 já foi apresentado na Argentina e é vendido em alguns países da América do Sul como no Chile, onde vimos de perto essa nova geração porém com motor 1.2 Puretech.

No Brasil a expectativa é que o Peugeot 2008 tenha o motor T200 1.0 turbo de 130cv e 20,4kgfm de torque combinado com câmbio do tipo CVT.

“Um SUV que representa todos os diferenciais da Marca, em vários aspectos. Além de expressar toda a potência da PEUGEOT, ele traduz de forma fiel o allure PEUGEOT por meio de um estilo cheio de atitude, sofisticado, primoroso e totalmente exclusivo”, disse o press release da Peugeot enviado hoje à imprensa especializada.

A única informação confirmada além do lançamento é que o Peugeot 2008 terá a nova identidade da marca com o logotipo clássico do leão. No Brasil a nova geração estava representada, até agora, pelo e-2008 que vem importado da Europa.









