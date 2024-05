Nova Honda Elite 125 ganha itens de tecnologia e visual inéditos

Alto contraste

A Honda comemora mais de 110 mil unidades comercializadas do scooter Elite 125. Aos cinco anos de vida, a Honda renova o Elite baseado no Dio125 comercializado na Ásia e com tecnologias vindas do scooter PCX.

O motor de 125 cilindradas tem tecnologia eSP e o sistema ISS - Idling Stop System, que em paradas breves desliga o motor e o religa automaticamente para reduzir o consumo de combustível. O chassi tem nova geometria bem como a suspensão traseira que tem ângulo modificado e conta com ajuste de carga na mola.

Na ciclística, o pneu Angel Scooter é a novidade para as rodas de 12 polegadas na frente e 10 na traseira. A Honda Elite 2025 também ficou ligeiramente maior com 1,83m de comprimento, quase 10cm maior que anterior, 1,17m de altura, 0,70cm de largura e 1,26m de entre-eixos, um ganho de 3,7cm que deve se refletir em maior conforto. A altura do solo cresceu 3,7cm e agora está em 17,1cm.

Para a pilotagem, o assoalho em frente ao assento esta maior e sem desnível ou interferência do chassi o que melhora a segurança a bordo. Iluminação por LED, novo painel do tipo Blackout com instrumentação maior, novo bocal de combustível (atrás da lanterna traseira sem necessidade de abastecer abrindo o banco) maior espaço do porta-capacete completam as novidades.

Mais torque e menos potência

A mecânica da Elite 125 também mudou. Agora o motor tem 123,9cm3 com comando simples no cabeçote e duas válvulas com 8,2cv que é menos potente que o anterior porém a potência chega mais cedo no novo motor a 6.250rpm. O torque é de 1,05kgfm que chega a 5.000rpm melhora do a eficiência a bordo com consumo de 49,9km/l e velocidade máxima de 89km/h.

A Honda Elite 125 2025 estará disponível na rede de concessionários Honda a partir de junho com 3 anos de garantia sem limite de quilometragem e troca de óleo Pro Honda grátis em sete revisões (o fornecimento gratuito do óleo é válido a partir da 3ª revisão).

A Honda Elite 125 será vendida nas cores Azul Metálico, Prata Metálico, Vermelha e Branca, e o preço público sugerido base São Paulo/SP, que não inclui despesas com frete ou seguro, é de R$ 12.966,00, aumento sensível de R$ 380 em relação ao modelo anterior.

