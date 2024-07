Nova tecnologia da GWM permite recarregar baterias em 5 minutos para percorrer 1.000km SVOLT também lançou a bateria SVOLT 5C de fosfato de ferro-lítio (LFP) Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 24/07/2024 - 15h00 (Atualizado em 24/07/2024 - 15h09 ) ‌



Nova tecnologia da GWM permite recarregar baterias em 5 minutos para percorrer 1.000km GWM/Divulgação

A GWM, por intermédio da empresa SVOLT, revelou que suas novas baterias para carros elétricos terão 1.000km de autonomia após uma carga de apenas cinco minutos.

As novas baterias da SVOLT utilizam a tecnologia de níquel-cobalto-manganês (NCM) e garantem uma autonomia de até 600km após apenas cinco minutos de carregamento rápido. A capacidade das baterias varia entre 100 kWh e 120 kWh, permitindo alcançar até 1.000 km de autonomia com uma carga completa.

GWM oferece carregador portátil para clientes que comprarem Ora 03

A SVOLT também lançou a bateria SVOLT 5C de fosfato de ferro-lítio (LFP), que pode ser carregada de 10% a 80% em apenas 10 minutos e possui um ciclo de vida superior a 3.500 ciclos. Segundo a empresa, essa bateria é capaz de percorrer mais de 1 milhão de quilômetros. A produção em série dessa tecnologia está programada para começar em dezembro deste ano.

GWM Haval H6 GT 2024 de 393 cv chega em março ao Brasil GWM/Divulgação

Para veículos PHEV como o Haval H6 PHEV19, recentemente lançado, a SVOLT apresentou a bateria NCM Dragon Armor PHEV 800V. Essa bateria foi projetada para plataformas de 800 volts e suporta carregamento ultrarrápido. Ela também contribui para uma redução de até 20% no volume do veículo e possui uma densidade de energia de 250 Wh/kg.

Com essas especificações, os modelos PHEV equipados com essas baterias podem ter capacidades variando de 55 kWh a 70 kWh, proporcionando uma autonomia no modo elétrico entre 300 km e 400 km. A previsão é que essas baterias comecem a ser produzidas em julho de 2025.

