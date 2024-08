Nova viatura de polícia nos EUA tem motor híbrido e mais de 300cv: conheça Explorer 2025 tem três opções de motor V6 com ou sem eletrificação e novidades como cofre e alarme especial Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 12/08/2024 - 14h31 (Atualizado em 12/08/2024 - 14h45 ) ‌



A Ford Explorer para uso exclusivo das forças policiais dos EUA já foi apresentada na linha 2025. Já utilizada em alguns anos, a linha Ford Explorer vem substituindo os clássicos Crown Victoria e tem várias novidades.

Entre elas está a opção com motor híbrido, que não deixa a desejar no desempenho. Todos os itens eletrônicos do Ford Explorer, aliás, usam as baterias do carro ajudando a economizar combustível. Com motor V6 3,3 litros e auxílio de um propulsor elétrico, a soma rende 318cv e 45kgfm. Também existem versões V6 3,0 litros de 405cv e 58kgfm bem como o 3,6 litros V6 de 290cv e 37kgfm com tração integral permanente.

O Ford Explorer Police Interceptor vem equipado com kit de luzes, mas vai muito além de uma viatura de polícia. Pode contar com proteção balística nível III ou IV, geralmente usada em grandes centros, que podem absorver disparos de armas calibre até .30.

O SUV policial também tem alarme perimétrico que aciona a marcha à ré de forma automática ao detectar perigo, bem como mantém os equipamentos e o motor ligado mesmo com o carro trancado.

Viatura de polícia tem opção de motor híbrido na linha 2025





O Ford Explorer Police Interceptor também tem cofre para guarda de munição e armamento, bem como multimídia integrada com os sistemas de segurança do veículo. Segundo a Ford, o SUV híbrido pode economizar até 3.172 litros de combustível por ano de operação.