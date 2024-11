Nova Yamaha Factor 150 2025: novidades e motor da linha 2025 Moto de entrada ganha visual e motor 150cc é revisado para atender novas normas de emissões Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 13/10/2024 - 18h00 (Atualizado em 13/10/2024 - 18h00 ) twitter

Yamaha/Divulgação Yamaha/Divulgação

A Yamaha apresentou a linha 2025 da Factor 150, moto mais vendida da marca no país com mais de 33.000 unidades comercializadas este ano de 2024. Em resumo ela ficou com visual mais esportivo com novo painel, freios e motor revisado que ficou menos potente.

Yamaha/Divulgação Yamaha/Divulgação

A Yamaha Factor ganha novas carenagens pintadas, novo spoiler de motor, tampa do tanque estilo “aviador” e faróis em LED. O painel é novo de alto contraste do tipo Blackout com indicador de marchas e funções Eco.

Yamaha/Divulgação Yamaha/Divulgação

Já a Factor DX se diferencia devido ao novo farol de LED com luz de posição integrada, rodas coloridas, spoiler de motor, para-lama e traseira pintados na cor da moto, motor pintado de preto e pela nova alça do garupa com acabamento de alumínio. A DX também pode ter acessórios como tomada USB (uma entrada tipo A e outra tipo C) e cavalete central porém vendidos à parte.

Motor 150cc atualizado

O motor 150cc BlueFlex entrega 11,8 cv de potência a 7.250 rpm com gasolina (12 cv com etanol) e 1,3 kgf.m de torque a 6.000 rpm. Com 15,4 litros de capacidade no tanque de combustível. Para atender às exigentes regras de emissões até as motos terão que se adequar e com isso a Factor perdeu 0,4cv.

‌



Yamaha/Divulgação Yamaha/Divulgação

O conjunto de suspensão conta com garfo telescópico de 120 mm de curso na dianteira e balança traseira com 111 mm de curso. Os freios são combinados, com disco de 245 mm na roda dianteira e tambor na traseira. O novo pneu traseiro mais largo, nas medidas 100/80-18, confere um design mais robusto para a Factor DX e o pneu dianteiro tem as medidas 80/100-18 sendo um pouco mais largo na traseira.

Yamaha/Divulgação Yamaha/Divulgação

Com peso em ordem de marcha de 133 kg, a Yamaha Factor 150 ficou 6 kg mais pesada do que o modelo anterior por conta dos freios e pneu. Seu tanque agora comporta 15,4 litros, 300ml a menos que o anterior.

‌



Cores e disponibilidade

A nova Yamaha Factor estará disponível nas cores Sports White (Branco Sólido), Red Hot (Vermelho Metálico) e Black Eclipse (Preto Sólido). Já a Factor DX poderá ser comprada nas cores Matt Black (Preto Fosco) com rodas verdes, Racing Blue (Azul Metálico) com rodas azuis e Midnight Black (Preto Metálico) com rodas douradas. No entanto a chegada às lojas acontece só no início de 2025.

