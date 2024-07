Novo Audi A6 E-Tron é apresentado na Europa com até 750km de autonomia e versão cupê e perua Feitos sobre a mesma plataforma do Porsche Macan, dupla vai mostrar opção elétrica no segmento de carros de passeio e virá ao Brasil Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 31/07/2024 - 16h23 (Atualizado em 31/07/2024 - 16h23 ) ‌



A Audi apresentou hoje na Europa a nova geração do Audi A6 e-Tron. O modelo 100% elétrico, que terá versões sedã e perua, tem motor de 551cv e autonomia que ultrapassa os 750 km por conta da nova plataforma. O veículo também será vendido no Brasil, só que ainda não tem uma data de lançamento no mercado nacional já que a Audi deve apresentar e lançar primeiro o Q6 E-Tron, já mostrado por aqui de forma camuflada.

Na Europa, o Audi A6 e-Tron terá preços entre 75.600 euros e 101.150 euros, que em uma conversão direta seria algo entre R$ 460 mil e R$ 620mil, respectivamente. Além disso, o modelo utilizará a plataforma Premium Performance Electric - PPE, também utilizada pelo Q6 e-Tron e Porsche Macan EV.

Há grandes evolucoes em termos de design mantendo o formato da grade hexagonal mais integrada à carroceria, as linhas fluídas e o perfil esportivo.

Visualmente, o Audi A6 e-tron conta com faróis de DRL afilados, ampla grade frontal com acabamento fechado e faróis convencionais arredondados na horizontal. Já a traseira tem uma grande lanterna traseira sobre a tampa do porta-malas e, também, logomarca em LED. As rodas são de 19 ou 21 polegadas a depender da versão.

O interior traz amplas telas, sendo uma de painel de instrumentos de 11,9 polegadas e outra central multimídia de 14,9 polegadas com conexão com smartphone. Também há uma dedicada para o passageiro dianteiro de 10,9 polegadas, que conta com modo privacidade para não distrair o motorista. O perfil é o mesmo do Q6 já apresentado.

Em relação à motorização elétrica, a Audi irá oferecer o A6 e-tron Sportback com motor de 367 cv, o que permite sair do zero e chegar aos 100 km/h em apenas 5,4 segundos. Nessa versão a autonomia será de 750 km com uma carga na bateria. Já o A6 e-tron Avant tem potência de 367 cv, chega aos 100 km/h no mesmo tempo, só que tem autonomia de até 720 km. Ambos têm tração traseira. Por sua vez, o S6 e-tron Sportback tem 551 cv, sai da inércia até os 100 km/h em 3,9 segundos e conta com autonomia de 670 km. Por fim, o S6 e-tron Avant traz a mesma potência, só que pode rodar até 640 km com uma carga na bateria.

Todas as versões são equipadas com bateria de 100 kWh, que segundo a Audi é possível fazer uma recarga de 10% a 80% em somente 21 minutos, desde que seja “abastecido” em uma estação de até 270 kW.





A expectativa é que o Audi A6 chegue ao mercado nacional apenas em 2025.