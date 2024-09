Novo Audi Q6 e-tron entra em pré-venda por R$ 529,9 mil no Brasil SUV elétrico foi mostrado no primeiro semestre e agora está disponível no país Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 03/09/2024 - 14h17 (Atualizado em 03/09/2024 - 15h05 ) ‌



Audi/Divulgação Audi/Divulgação

A Audi comunicou a pré-venda do novo Q6 e-tron elétrico que está disponível nas versões Performance quattro e Performance Black quattro, com preço inicial de R$ 529.990.

Audi/Divulgação Audi/Divulgação

O crossover 100% elétrico usa a base do Porsche Macan, tem motorização de 387cv e acelera de zero a 100 km/h em apenas 5,9 segundos.

Audi/Divulgação Audi/Divulgação

O Audi Q6 e-tron, que utiliza a Plataforma Elétrica Premium - PPE, tem visual arrojado com faróis dianteiros afilados no formato de gota, grade ampla e para-choques esportivos na dianteira. Já a traseira conta com uma ampla lanterna com nova assinatura visual em quatro barras. Por dentro, assim como o novo Q5 2025, traz duas amplas telas, sendo uma de painel de instrumentos e outra de multimídia, além de ter outra multimídia apenas para o passageiro dianteiro e sistema de som Bang&Olufsen Premium 3D.

Audi/Divulgação Audi/Divulgação

O Audi Q6 e-tron vem equipado com motorização de 387 cv e 535 Nm de torque, que permite fazer de zero a 100 km/h em apenas 5,9 segundos e atingir a velocidade máxima de 210 km/h limitada eletronicamente. A tração é integral quattro e as baterias são de íon-lítio de 100 kWh, possibilitando rodar até 411 km com bateria carregada. Ademais, por ter uma arquitetura de 800 volts também permite um carregamento em tomadas de até 270 kW.

‌



Audi/Divulgação Audi/Divulgação

O novo Q6 e-tron vem equipado com ar-condicionado de três zonas, head-up display, rodas de 21 polegadas, volante em couro, bancos elétricos com memória, entre outros equipamentos. O modelo da Audi chega para brigar com o BMW iX1 e o novo Kia EV5.

VI DE PERTO O NOVO AUDI Q6 E-TRON: o elétrico revolucionário da Audi já está NO BRASIL. VEJA O VÍDEO!