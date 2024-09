Novo Audi Q7 está em pré venda com novidades: veja o preço SUV de 7 lugares assume identidade europeia e mantém motor V6 com sistema híbrido leve Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 11/09/2024 - 12h32 (Atualizado em 11/09/2024 - 12h32 ) ‌



A Audi do Brasil anuncia hoje a pré-venda do novo Q7, maior modelo da marca vendido por aqui e estará disponível nas 40 concessionárias da rede por R$ 691,9 mil. O modelo ganhou visual renovado que estreou há alguns meses na Europa. O novo Audi Q7 tem tecnologias inéditas, uma lista mais completa de equipamentos e espaço para sete passageiros. Pela primeira vez, o modelo pode receber os faróis HD Matrix LED com laser como farol alto adicional e luzes diurnas digitais com assinaturas luminosas selecionáveis.

Audi/Divulgação Audi/Divulgação

“O novo Audi Q7 reúne o que temos de mais avançado em termos de tecnologia, conforto, comportamento dinâmico e versatilidade. Estamos muito orgulhosos de trazer ao mercado brasileiro o modelo renovado, que deverá seguir a sua trajetória de sucesso no segmento para quem busca um veículo de alto luxo com sete lugares”, afirma Daniel Rojas, Presidente e CEO da Audi do Brasil.

Audi/Divulgação Audi/Divulgação

Está é a segunda reestilização do Audi Q7 nesta geração que é de 2015. Globalmente sua primeira geração é de 2003. Como SUv de 7 lugares, o novo Audi Q7 tem porta malas entre 780 litros e 1.908 litros (bancos reclinados).

Audi/Divulgação Audi/Divulgação

O motor confirmado para o Brasil é um velho conhecido para os fãs e clientes da marca. O novo Audi Q7 é equipado com um motor 3.0 TFSI V6 com 340cv e 500 Nm de torque combinado com sistema híbrido leve. A transmissão Tiptronic possui oito velocidades e há ainda tração integral quattro. A aceleração informada de 0 a 100 km/h é realizada em 5,6 segundos e a velocidade máxima é de 210 km/h (limitada eletronicamente).

Mas há novidades

Além da carroceria com novo desenho e motor já conhecido, o Audi Q7 traz novos itens de série na linha 2025. Internamente, o modelo ganhou o kit S Line, composto por logotipos S nos bancos, volante, pedaleira em inox, e revestimento do teto na cor preta. Por fora o novo design tem a marca do logotipo 2D e novas cores Vermelho Chili, Azul Ascari e Bege Ouro Sakhir.

Audi/Divulgação Audi/Divulgação

Também entre as novidades estão ar-condicionado automático de quatro zonas, luzes internas com opção de 30 cores entre outros e na lista de itens de segurança estão novo airbag de cabeça, assistente de troca de faixa e tráfego traseiro e exit warning; Audi pre sensedianteiro e traseiro; câmera 360° com Park Assist e auxílio de estacionamento; controle de cruzeiro adaptativo com Active Lane Assist e assistente de emergência; faróis Full LED Matrix.

Audi/Divulgação Audi/Divulgação

O sistema de entretenimento traz som Bang & Olufsen 3D com 19 alto falantes e 730 Watts de potência; Audi virtual cockpit, MMI Navegação plus com MMI touch response; Audi Phone Box Light e Audi smartphone interface.

