Novo BMW X2 chega com mesmo visual para versões a gasolina e elétrica SUV estreia carroceria cupê com mesmo conteúdo e diferença de cerca de R$ 50 mil entre modelo 2.0 turbo e elétrico

Novo BMW X2 chega com mesmo visual para versão a gasolina e elétrica

A nova geração do BMW X2 estreia no Brasil com várias novidades. O design fica marcadamente mais esportivo com dianteira prolongada, carroceria cupê e agora está disponível em duas versões: a combustão com motor a gasolina e também 100% elétrica (iX2).

O novo design traz consigo novos faróis duplos em LED com DRL vertical e ampla grade (que é fechada no iX2), novas lanternas chanfradas e uma integração inspirada no aerofólio traseiro.

As duas versões vem com pacote M Sport com interior “Shy Tech” com menos botões e proposta minimalista com instrumentos redesenhado e bancos com inscrição esportiva, projeção do logo “M” nas portas, som Harman Kardon.

“A ideia é ter os mesmos features e elementos internos, mas deixar para o cliente escolher a motorização, e há pontos como interior texturizado, tela curva e sistema operacional OS 9 Android (antes o sistema era Linux) mais intuitivo e fácil de usar”, explica Tiago Yoshitake, gerente de produto da BMW.

Embora seja baseado no X1, o X2 é 5,4 cm mais longo, porém 19,4 cm maior que a antiga geração, tem 1,59 cm de altura (6,4 cm mais alto), entre-eixos de 2,69 m (2,2 cm a mais), 1,84 m de largura e porta-malas de 560 litros ou 1.470 litros com bancos rebatidos (525 e 1.400 litros no iX2).

A BMW irá oferecer apenas duas versões a princípio: com motor 2.0 turbo a gasolina de 204 cv e com motor elétrico de 306 cv. No final do ano, a gama ficará completa com a versão X2 XDrive 35i com motor seis cilindros, admite a BMW.

Duas opções: combustão e elétrica

São duas versões: XDrive 20i M Sport com design esportivo, rodas de 20 polegadas e o iX2 XDrive 30i M Sport com rodas diferenciadas e design mais anguloso nos spoilers, além da grade fechada por conta da motorização elétrica.

Motor a combustão

O motor é o 2.0 Twin Power com atualização eletrônica e de materiais, com 204 cv e 30 kgfm de torque, com tração integral que preserva a força nas rodas traseiras. Nos dados de desempenho, alcança 231 km/h e 0-100 km/h em 7,4 s. O motor trabalha em ciclo Miller com controle eletrônico.

Motor elétrico

O iX2 tem motor de 306 cv e 50 kgfm de torque e tração integral iXDrive (4x4), usando o mesmo conjunto do Countryman. Alimentado por baterias de íons de lítio de quinta geração BMW-CATL e 64,8 kWh com 156 células, rende autonomia de 337 km no ciclo PBEV, que pode chegar a 400 km no ciclo urbano mais próximo do WLTP. O conjunto pesa 436 kg.

O tempo de carga varia de 3h45 no sistema de wallbox de 22 kW ou 6h30 na carga de 11 kW, e em alta voltagem (10 a 80%) varia de 130 kW em 29 minutos a 1h40 em 50 kW.

Veja os preços

BMW X2 XDrive 20i M Sport: R$ 388,9 mil

BMW iX2 XDrive 30i M Sport: R$ 443,9 mil





