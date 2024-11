Novo BMW X2 ganha versão M35i com mais de 300cv Modelo faz de 0 a 100 km/h em 5,4 segundos Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 14/11/2024 - 09h54 (Atualizado em 14/11/2024 - 09h54 ) twitter

Depois de lançar a nova geração do BMW X2 no começo do segundo semestre, agora a marca bávara lança o já anunciado X2 M35i com carroceria cupê. Com mais potência o M35i oferece mais performance e uma motorização bem conhecida na linha BMW. Diferente dos 204cv da opção M20i o X2 M35i tem 317cv e 40kgfm de torque com aceleração de 0 a 100 km/h em 5,4 segundos.

Visual do X2 M35i

Visualmente, o BMW X2 M35i se destaca além do caimento do teto mais acentuado os faróis de LED adaptativos e a grade com a iluminação de contorno BMW Iconic Glow. Na traseira, o destaque fica por conta do emblema M35i e as duplas ponteiras de escapamento.

O desenho do pára-choque também é específico nesta versão por conta do pacote estético M Sport Pro, com detalhes exteriores aerodinamicamente otimizados. Por dentro, o X2 M35i ganha o mantém a identidade já conhecida das telas curvas tendo uma 10,25” (painel de instrumentos) e outra 10,7” (multimídia), novo Sistema Operacional 9 e bancos esportivos que completam o conjunto.

Motor 2.0 com 317cv

O BMW X2 M35i usa o conhecido motor BMW TwinPower Turbo 2.0 litros (1.998cm³), quatro cilindros em linha porém com muito mais força em seus 317 cv e 400 Nm de torque. O câmbio é Steptronic automático de 7 marchas e a tração é integral xDrive e não somente dianteira como na M20i. Com esse conjunto, o X2 acelera de 0 a 100km/h em apenas 5,4 segundos e a velocidade máxima é de 250 km/h.

No autódromo

Durante o BMW Group Festival, o R7 Autos Carros pôde dar três voltas no autódromo do Velocitta com o modelo X2 M35i. Como o teste foi realizado em uma pista, não foi possível avaliar o consumo de combustível, nem como o modelo se comportará nas ruas esburacadas do Brasil. No entanto, percebe-se que a suspensão é ajustada para mantê-lo mais estável no solo, aproveitando ao máximo a potência do motor. Além disso, o veículo responde bem em curvas acentuadas e inclinadas, garantindo segurança ao condutor.

A motorização e a tração integral proporcionam uma experiência divertida ao volante, mesmo sendo um SUV cupê. Com um motor turbo de 317 cv, o modelo tem boa resposta na arrancada e realmente atinge os 100 km/h em apenas 5,4 segundos. As retomadas são vigorosas, o que é vantajoso para o trânsito urbano, especialmente em cidades como São Paulo.

Como esperado de um carro premium, o BMW X2 M35i conta com um acabamento sofisticado e telas amplas, fáceis de operar e projetadas para manter o foco do motorista, mesmo durante a condução em pista.

Conectividade

A conectividade é a mesma do X2 e do iX2, versão 100% elétrica do SUV. Entre os serviços do pacote BMW ConnectedDriv há serviço de Chamada de Emergência Inteligente, aviso de manutenção por telemetria, navegação com informação de trânsito em tempo real, portais de notícias, clima e aplicativos na tela. O X2 também conta com pacote completo de assistência à direção Driving Assistant Professional e Parking Assistant Plus (que auxilia o motorista a estacionar).

Por conta da chave digital o motorista não precisa usar chaves físicas para abrir o X2 M35i. Basta estar com o celular no bolso (por enquanto só Apple e Samsung contam com a tecnologia) para o destravamento e partida do carro. O cliente também pode compartilhar chaves de forma totalmente digital, por envio de mensagem. Head-Up Display, teto solar panorâmico e sistema de som Harman Kardon também são itens de série.

BMW/Divulgação BMW/Divulgação

Também de forma remota é possível usar o app My BMW em comandos como trancar e destrancar as portas, buzinar, climatizar, localizar o veículo e enviar destinos diretamente ao sistema de navegação. Ainda é possível utilizar aplicativos de smartphones, com preparação para Apple CarPlay e Android Auto sem fio.

BMW/Divulgação BMW/Divulgação

O novo BMW X2 M35i já está à venda nas concessionárias da BMW no Brasil em sete opções de cores para a carroceria (Branco Alpino, Preto Safira, Azul Portimão, Cinza Brooklin, Cinza Skyscraper, Cape York Green e Vermelho Fire) e duas opções de acabamento interno (Couro Veganza Vermelho/Preto, Couro Veganza Preto com Alcantara e costura Azul) Ao preço único de R$ 512.950.

