Novo Chery Fulwin T10 é SUV híbrido com sistema mais atual que Tiggo 8 SUV roda 220km sem usar gasolina e traz baterias CATL com autonomia para mais de 1.400km

Alto contraste

A+

A-

Novo Chery Fulwin T10 é SUV híbrido com sistema mais atual que Tiggo 8

A Chery vai lançar no dia 14 de julho na China o Fulwin T10, uma espécie de evolução do Tiggo, com porte grande motor híbrido de nova geração. Esse lançamento é importante pois aponta a direção para a qual a marca está indo e essa trilha mira a excelência de consumo.

Novo Chery Fulwin T10 é SUV híbrido com sistema mais atual que Tiggo 8

O novo Fulwin combina o motor ACTECO 1.5TGDI de 154cv e 22kgfm de torque com um ou dois motores elétricos combinado com câmbio de três velocidades DHT.

Novo Chery Fulwin T10 é SUV híbrido com sistema mais atual que Tiggo 8

A versão de entrada tem um motor elétrico que resulta em 221cv e 39kgfm enquanto a versão com dois motores tem mais 235cv e elevados 74kgfm de torque com 0-100km/h em 4,9s. As baterias fornecidas pela CATL tem 34kwh e autonomia para até 210km sem usar gasolina. A Chery batiza o sistema de Kunpeng Super Performance Electric Hybrid C-DM system.

Novo Chery Fulwin T10 é SUV híbrido com sistema mais atual que Tiggo 8

O Fulwin T10 PHEV estará disponível em versões de cinco ou seis lugares e opções de cores que são branco, preto, prata e verde escuro combinado com interior roxo ou verde.

Publicidade

Novo Chery Fulwin T10 é SUV híbrido com sistema mais atual que Tiggo 8

Os preços serão divulgados só dia 14/07 e a expectativa é de cerca de US$ 27,4 mil, cerca de R$ 148 mil em conversão direta.





Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.